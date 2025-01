Thomas Duivenvoorden komt met duidelijke reactie op geruchten over Feyenoord en Ajax

Thomas Duivenvoorden baalt flink van alle geruchten die momenteel rondgaan over zijn toekomst. ESPN wist afgelopen week te melden dat Ajax, Feyenoord en De Graafschap belangstelling hebben voor de trainer van Quick Boys. De oefenmeester zelf wil zich nu vooral richten op zijn werk bij de amateurclub.

Dinsdag bracht ESPN naar buiten dat Ajax onlangs heeft gesproken met Duivenvoorden. De stunttrainer, die in de KNVB Beker de afgelopen seizoenen wist te winnen van NAC Breda, De Graafschap, Almere City en Fortuna Sittard, zou worden gezien als goede toevoeging voor de staf van Jong Ajax. Ook De Graafschap wil Duivenvoorden aanstellen, als assistent van nieuwe trainer Marinus Dijkhuizen. Donderdag werd duidelijk dat ook Feyenoord met hem heeft gesproken.

“Ik baal er enorm van dat dingen uitlekken, maar blijkbaar is dat hoe het werkt”, geeft Duivenvoorden aan in gesprek met het Leidsch Dagblad. De trainer van de koploper van de Tweede Divisie vindt het jammer dat het nieuws precies in de week van de lastige uitwedstrijd tegen nummer tien De Treffers naar buiten komt. Wegens de winterse omstandigheden kon het duel zaterdag overigens niet doorgaan.

Duivenvoorden reageert niet inhoudelijk

Toch begrijpt Duivenvoorden dat geruchten erbij horen. “Maar laat mij maar gewoon bezig zijn met dat waar ik goed in ben. De ontwikkeling van het team, het optimaliseren van onze speelwijze, het analyseren van tegenstanders: dat is waar ik blij van word”, legt de oefenmeester uit. Een inhoudelijke reactie op een transfer wil Duivenvoorden niet geven. “Omdat het afleidt van waar het écht om zou moeten gaan: het team en de wedstrijd tegen De Treffers. Die is voor ons ontzettend belangrijk. Ze staan te laag als je kijkt naar kwaliteit en zijn aan de beterende hand. We kunnen aan de bak.”

