Klaassen: 'Ik weet waar jullie heen willen, maar heeft niet zoveel zin als ik dat hier ga roepen'

Waar Francesco Farioli vrijdagmiddag op zijn persconferentie nog herhaalde dat het doel van Ajax dit seizoen is om in de top drie te eindigen, daar denkt aan meer. De Amsterdammers staan momenteel op de tweede plaats in de Eredivisie en met die klassering zal de clubleiding na 34 wedstrijden meer dan tevreden zijn, maar Klaassen zou er op dit moment niet voor tekenen. Volgens de middenvelder zou dat ‘niet goed’ zijn.

Ajax eindigde in het afgelopen seizoen op de vijfde plaats en had mede aan de bekerwinst van Feyenoord te danken dat het na de reguliere competitie niet de play-offs in moest om een ticket voor Europees voetbal in de wacht te slepen. De Amsterdammers zouden uiteindelijk drie voorrondes overleven, waardoor een plekje in de competitiefase van de Europa League werd bemachtigd. In de Johan Cruijff ArenA heeft men echter dringend behoefte aan de miljoenen uit de Champions League. De tweede plaats, die op dit moment in het bezit van Ajax is, volstaat voor plaatsing voor dat toernooi.

Farioli benadrukte in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk dat er niet van hem wordt verwacht dat hij Ajax dit seizoen al naar de landstitel loodst. Maar Klaassen lijkt stiekem toch aan een eventueel kampioenschap te denken. “Voor het hoogst mogelijke. We gaan tijdens het seizoen zien wat dat gaat zijn”, zo reageert Klaassen na afloop van het duel met RKC in gesprek met Voetbal International op de vraag waar Ajax in de tweede seizoenshelft voor moet gaan. Als hij zijn hart laat spreken, klinkt hetzelfde antwoord. “Ik weet waar jullie heen willen, natuurlijk. Maar dat heeft niet zoveel zin als ik dat hier ga roepen. Uiteindelijk begint elke ploeg de competitie om kampioen te worden.”

Klaassen heeft vertrouwen

Toen Ajax in november met 3-2 won van PSV, verkleinde het de achterstand op de Eindhovenaren tot vijf punten. De ploeg van Farioli had op dat moment nog een wedstrijd tegoed, waardoor we in de Eredivisie toch een spannende titelstrijd tegemoet leken te gaan. Ajax liet in de laatste weken voor de winterstop echter een aantal punten liggen, waardoor de achterstand op PSV zes punten bedroeg. Die is na de zege op RKC (2-1) en het gelijkspel van PSV tegen AZ gekrompen tot vier punten. In Amsterdam wil men desondanks niet uitspreken dat het voor de titel gaat, al tekent Klaassen op dit moment ook niet voor de tweede plaats. “Nee, nee, daar doen we nog te veel voor mee. Ik denk dat dat ook niet goed zou zijn, als je nu zou zeggen: we tekenen voor de tweede plek.”

De routinier is zich er echter van bewust dat er binnen de club mensen zijn die er anders over denken. “Misschien als je het de financiële mensen van de club vraagt, denken die daar misschien anders over, haha! Maar goed, daar heb ik niet zoveel mee te maken”, zegt Klaassen, die het gevoel heeft dat er voor Ajax meer in zit dan een tweede plaats. “Ik denk dat we dat hebben laten zien, met een aantal goede wedstrijden. Maar het is wel zaak dat we dat elke drie dagen gaan laten zien.”

Klaassen over zijn toekomst

De aanvallende middenvelder keerde afgelopen zomer terug in de Johan Cruijff ArenA, nadat hij Ajax in de zomer van 2023 nog had ingeruild voor Internazionale. Hij was met zes doelpunten en twee assists in zestien competitieduels al belangrijk voor zijn ploeg, maar duidelijkheid over zijn toekomst is er nog niet. Klaassen zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af. “Ik denk dat ze nu eerst maar eens even voor nieuwe spelers aan het kijken zijn. Ik zie het wel, ik weet het niet”, aldus Klaassen.

