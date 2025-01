Ajax-routinier hint op contractverlenging: 'In principe geen zorgen'

(33) lijkt ervan uit te gaan dat hij volgend seizoen nog altijd speler van Ajax is. De rechtsbuiten annex middenvelder zegt na de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk, waarin hij al vroeg de score opende vanaf de penaltystip, voor de camera's van ESPN dat er 'in principe' geen zorgen over zijn aflopende contract hoeven worden gemaakt.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 een pikante transfer, toen hij Feyenoord voor een bedrag van 5,5 miljoen euro inruilde voor Ajax. In Amsterdamse dienst voegde hij in zijn debuutseizoen een tweede landstitel toe aan zijn erelijst. Het huidige seizoen begon Berghuis goed, maar hield een blessure hem de hele maanden september en oktober van het veld. Zaterdagavond maakte hij tegen RKC voor het eerst sinds 22 augustus (Jagiellonia Bialystok-uit) weer eens de 90 minuten vol.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert vraagt Berghuis na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA hoe het met de gesprekken over zijn contract staat. "Ziet het er allemaal goed uit, of moeten we ons zorgen maken?", vraagt Willaert, waarop Berghuis antwoordt: "Nee, in principe niet. Als er nieuws is dan horen jullie het." De routinier grapt vervolgens richting de verslaggever: "Maar jij weet toch alles? Dus dat hoef ik jou niet te vertellen."

Berghuis eerlijk: 'Dat is normaal als je voor Ajax speelt'

Over zijn spel sinds hij zijn rentree maakte is Berghuis overigens niet erg tevreden: "Zo goed als het vaak wordt gezegd is het vaak niet en zo slecht als het vaak wordt gezegd is het ook niet", stelt de 46-voudig Oranje-international. "Nee, ik vind niet dat ik goed heb gespeeld na mijn terugkeer van mijn blessure. Daarom ben ik gewoon op zoek naar mijn fitheid en ben ik kritisch op mezelf. Het is normaal als je voor Ajax speelt en je geen goede wedstrijden aflevert, dat daar kritiek op komt. Dat is ook helemaal niet erg. Er is maar één iemand die dat om kan draaien, en dat ben ik", aldus Berghuis.

