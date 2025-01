Ajax houdt stand met tien man na late goal Ihattaren, pechvogel per brancard van het veld

Ajax heeft in de eerste Eredivisiewedstrijd na de winterstop een zuinige zege geboekt op hekkensluiter RKC Waalwijk: 2-1. zette de ploeg van Francesco Farioli al heel vroeg vanaf de penaltystip op voorsprong, waarna vlak voor rust de tweede Amsterdamse treffer voor zijn rekening nam. Mohamed Ihattaren bracht in de slotfase de spanning nog een beetje terug door bij zijn terugkeer in Amsterdam voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar dichterbij een stunt zou het elftal van Henk Fraser niet meer komen. Ajax beëindigde het duel met tien man omdat invaller geblesseerd uitviel toen er al geen wisselmogelijkheden meer waren. Door de zege verkleint Ajax het gat naar koploper PSV (in ieder geval voor even) tot drie punten.

LEES OOK: Steven Berghuis schrijft boodschap op de camera na doelpunt voor Ajax

Artikel gaat verder onder video

Ajax ontving vanavond RKC Waalwijk bij de herstart van de Eredivisie. Ajax stond voor aanvang van de wedstrijd op een verdienstelijke tweede plaats, terwijl RKC met zeven punten stijf onderaan de ranglijst staat. De punten zijn dus hard nodig voor de ploeg van Henk Fraser, waar Michiel Kramer en Mohammed Ihattaren in de basis startten. Ajax had echter niet veel tijd nodig om de ban te breken. Na een minuut voetballen kregen de Amsterdammers een strafschop na een overtreding op Brian Brobbey. Steven Berghuis verzilverde het buitenkansje en zette zijn ploeg daarmee op een snelle voorsprong. Ajax was veel sterker dan de Waalwijkers in de Johan Cruijff Arena en had RKC veel meer pijn kunnen doen in de eerste helft. Brobbey kopte vanuit kansrijke positie over en Mika Godts stuitte op RKC-goalie Joey Kesting. RKC kreeg uit het niets een grote kans op de gelijkmaker, maar Sylvester van der Water wilde het te mooi doen en stiftte de bal over het doel van Remko Pasveer. Vlak voor rust werd de marge door Ajax dan alsnog verdubbeld. Jordan Henderson had een strakke pass in huis om Kenneth Taylor die met kunst en vliegwerk aan de bal bleef en de bal in de korte hoek wist te punteren. Hiermee luisterde Taylor zijn honderdste optreden voor Ajax op met een treffer.

Ihattaren doet wat terug

In de tweede helft werd er flink gas terug genomen door Ajax en lag het tempo aanzienlijn lager. Brobbey en Godts waren nog een aantal keer gevaarlijk, maar de grootste kans was voor RKC. Oskar Zawada, die was ingevallen voor Kramer, kroop voor Daniele Rugani en kopte van dichtbij recht in de handen van Pasveer. Fransesco Farioli toonde opnieuw zijn veelbesproken wisselbeleid door onder andere Brobbey, Taylor en Henderson vroegtijdig naar de kant te halen. De wedstrijd kabbelde voort richting het einde en ging als een nachtkaars uit. Invaller Wout Weghorst dacht nog even te scoren, maar de vlag ging omhoog waardoor het feestje niet doorging. Vijf minuten voor tijd kwam de spanning ineens terug in de wedstrijd dankzij notabene Ihattaren. Hij kreeg de bal in de zestien aangespeeld en schoot knap met rechts via de binnenkant van de paal binnen tegen zijn oude ploeg. RKC was echter niet bij machte om Ajax nog meer pijn te doen, ondanks het feit dat Wijndal geblesseerd naar de kant moest en Ajax het duel dus met tien man volmaakte.

Ajax wint dus moeizaam van RKC dat zich toch echt heel erg zorgen moet beginnen te maken. De ploeg van Fraser staat op de laatste plek met een achterstand van zes punten op nummer zestien Sparta, de zestiende plaats geeft nog recht op een play-off waarin degradatie afgewend kan worden. Ajax blijft door de zege op de tweede plaats staan en kan met een goed gevoel in de wachtkamer gaan zitten om te kijken wat de rest van de top vijf gaat doen. Later op de zaterdagavond speelt koploper PSV nog tegen nummer vijf AZ en zondag neemt Feyenoord het op tegen concurrent FC Utrecht, de nummer drie van de ranglijst.

Klik op de tekst van de tweets (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Steven Berghuis schiet al heel snel raak vanaf de stip! ⚡️



Terechte strafschop voor Ajax? #ajarkc — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025 Uitgerekend Mohamed Ihattaren maakt het weer spannend in de Johan Cruijff Arena! 😱#ajarkc — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax zet streep door kerstontbijt, Farioli slaat met vuist op tafel'

Ajax ‘let op de kleintjes’, zo weet journalist Cristian Willaert van ESPN.