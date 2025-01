Ihattaren benoemt live op tv zwakke plek van Ajax: ‘Ik zei het ook tegen de jongens’

scoorde zaterdagavond voor RKC Waalwijk in de uitwedstrijd tegen Ajax, maar kon een 2-1 uiteindelijk nederlaag niet voorkomen. De middenvelder gaf na afloop eerlijk toe dat Ajax hem verbaasde in de eerste helft.

Ofschoon Ajax bij rust met 2-0 leidde door doelpunten van Steven Berghuis (strafschop) en Kenneth Taylor, was het aanvalsspel van de Amsterdammers niet om over naar huis te schrijven. “Ik had eerlijk gezegd aan het begin van de wedstrijd al het idee dat er echt iets mogelijk was. Op een gegeven moment merkte ik dat ze geen drukzetten. Je voelt dan dat er ruimtes vallen”, licht Ihattaren het manco van Ajax uit voor de camera van ESPN.

“Of me dat verbaasde? Ja, ja”, vervolgt Ihattaren. “In de rust zei ik het ook tegen de jongens. De trainer gaf het ook aan. In de eerste helft zag je het al gebeuren. Je moet het dan herkennen. Het gaat er dan om hoe je ermee omgaat. In de rust hebben we met elkaar gepraat en aangegeven om te gaan voetballen.”

Ihattaren speelde in 2022 een jaar voor Ajax, dat hem destijds huurde van Juventus. De technisch begaafde middenvelder wist het niet te maken in Amsterdam, maar erkent dat het ‘speciaal was om weer terug te zijn’. “Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Het is een mooi podium om je te laten zien. Ik ben veel oude bekenden tegengekomen. Dat is altijd leuk. Of ik extra gebrand was? Nee, ik heb altijd dezelfde voorbereiding en wil altijd het beste van mezelf laten zien. Natuurlijk speel je vandaag tegen Ajax. Dat is top drie in Nederland. Dan wil je wel laten zien wat je kunt”, aldus Ihattaren.

