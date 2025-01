Mohamed Ihattaren scoort tegen Ajax: doelpuntenviering valt meteen op

heeft zaterdagavond tegen Ajax gescoord voor RKC Waalwijk. De technisch begaafde middenvelder maakte in de slotfase de aansluitingstreffer. De doelpuntenviering van Ihattaren viel op.

RKC leek tegen Ajax af te stevenen op een kansloze nederlaag, maar in de slotfase werd het toch nog even spannend. Ihattaren schoot via de binnenkant van de paal raak, na een vlot lopende aanval van RKC: 2-1.

“Hij doet het!”, klonk het commentaar van Teun de Boer bij ESPN. “We hebben hem niet veel gezien in deze wedstrijd, maar hij maakt hier zijn tweede doelpunt sinds zijn terugkeer. Qua statistieken begint het steeds meer te lijken op een Ihattaren die echt terug is als profvoetballer. Hij maakt vanuit een schier onmogelijke positie de wedstrijd weer spannend. Ajax geeft meer ruimte weg dan tot dusver in deze wedstrijd. De nonchalance zit er misschien een beetje in, en Ihattaren profiteert.”

De manier waarop Ihattaren zijn doelpunt vierde, sprong in het oog. De middenvelder knielde samen met ploeggenoot Faissal Al Mazyani en legde zijn hoofd op het gras van de Johan Cruijff ArenA, waarschijnlijk om zo zijn schepper te bedanken.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Mohamed Ihattaren tegen Ajax te bekijken: