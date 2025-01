Opmerkelijke zondebok bij Ajax - RKC

Marciano Vink en Kenneth Perez vinden dat niet , maar vooral schuldig is aan de strafschop waarmee RKC Waalwijk zaterdagavond op achterstand kwam in de uitwedstrijd tegen Ajax. Die visie zorgt voor verbazing bij Jan Joost van Gangelen.

RKC beleefde zaterdagavond een horrorstart in de Johan Cruijff ArenA. Wouters vloerde Brian Brobbey na amper twee minuten voetballen in de zestien, waarna de strafschop werd benut door Steven Berghuis: 1-0.

Wouters nam een afwachtende houding aan toen hij werd aangespeeld door collega-verdediger Van Gelderen. Brobbey reageerde alert, tikte de bal weg net voor de voeten van Wouters en ging uiteindelijk over het been van de stopper. Een strafschop volgde.

Volgens Vink mag met name Van Gelderen zich de penalty aanrekenen, omdat diens pass aan de trage kant was. “De bal is in dit geval te zacht. Je wil de bal als verdediger meenemen naar buiten. Stel dat hij naar de bal toe was gekomen, dan zou hij voor zijn eigen doel uitkomen. Dus in dit geval moet Van Gelderen deze bal harder inspelen”, zegt de analist in de rust bij De Eretribune van ESPN.

Van Gangelen is het daar overduidelijk niet mee eens. “Hij kant toch ook op de bal afstappen? Wat is dit nou weer voor afhoudende houding?”, is de presentator kritisch op Wouters. “Nee, nee. De bal is te zacht”, repliceert Vink. “Het enige wat hij had kunnen doen, is dat hij zijn lichaam tussen Brobbey en de bal had geplaatst. Dan had hij een duw gekregen en was hij gevallen.” Volgens Vink had Wouters dan een vrije trap meegekregen.

Collega-analist Perez is het met Vink eens: “Je kunt ook van de bal af blijven. Dan laat je de bal gewoon lopen. Maar dan moet je net iets verder zijn”, aldus de Deen.

Steven Berghuis schiet al heel snel raak vanaf de stip! ⚡️



Terechte strafschop voor Ajax? #ajarkc — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2025

Wie vind jij meer schuldig aan de strafschop? Laden... 50% Luuk Wouters 50% Liam van Gelderen 22 stemmen

