Amateurvoetballer deelt grote sneer uit naar Feyenoord-speler

Rijnsburgse Boys ontvangt woensdagavond op een uitverkocht Sportpark De Middelmors Feyenoord in de TOTO KNVB Beker. Middenvelder gelooft opnieuw in een bekerstunt van de tweededivisionist. Vooral als bij de Rotterdammers onder de lat staat.

Eerder in het bekertoernooi wist de ploeg van trainer René van der Kooij af te rekenen met Keuken Kampioen Divisionisten Roda JC (3-1) en FC Volendam (2-0). Nu wacht een ontmoeting met topclub Feyenoord en Bijen is zelfverzekerd. "Feyenoord won slechts met 1-2 bij MVV, dat zelfs nog een grote kans miste. Het is dat Justin Bijlow die avond zo goed keepte, anders had ik het nog moeten zien. Met Timon Wellenreuther in het doel heb je altijd een kans. Die is goed voor een fout per wedstrijd", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Rijnsburgse Boys beschikt met Van der Kooij over een trainer die ervaring heeft met het verslaan van een topclub. "Dat heeft hij vorig jaar met Hercules tegen Ajax al ondubbelzinnig laten zien", weet Bijen. "Natuurlijk vind ik het superjammer dat we niet in De Kuip spelen, dat zou helemaal wat zijn geweest. Maar bij ons kan het ook spoken hoor, en hopelijk helpt het weer een handje mee. Van mij mag het met bakken uit de hemel komen, zodat het veld lekker slecht wordt."

Bijen heeft geen ambitie om te slagen als voetballer

Tweelingbroer Koen, die afgelopen zomer als hockeyer goud won op de Olympische Spelen in Parijs, heeft zin in de wedstrijd van Tom. "Ik hoop dat het lang een wedstrijd blijft, zodat Tom als invaller wellicht het verschil kan maken. Ik ben er in ieder geval op dat hij straks tegen jongens als Santiago Gimenez speelt. Het is jammer dat Tom niet meer de ultieme ambitie heeft om te slagen als voetballer, maar als commentator wacht hem nu een mooie maatschappelijke carrière."

