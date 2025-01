Doelwit van Feyenoord mag niet voor de camera komen: ‘Hij gaat, 100 procent’

mocht vrijdagavond niet voor de camera van ESPN verschijnen na de wedstrijd tussen Excelsior en FC Dordrecht (1-0), zo vertelt Pascal Kamperman in Voetbal op Vrijdag. De doelman wordt hevig in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. Volgens Hans Kraay junior is dit een teken dat hij definitief gaat.

Nadat Feyenoord zich begin januari officieel bij FC Dordrecht meldde voor Bossin, kwam woensdag het nieuws naar buiten dat de transfer ervan gaat komen. De Zeeuw, algemeen directeur van de Schapenkoppen, gaf destijds bij Rijnmond aan dat de Ierse doelman gaat vertrekken. Hoewel dit nieuws door beide clubs nog niet is bevestigd, sprak het gedrag van Bossin na afloop van de nederlaag bij Excelsior boekdelen.

De keeper ging na de wedstrijd op de fans van FC Dordrecht af en pakte de megafoon om afscheid te nemen van de fans. Aanvoerder Jari Schuurman bevestigde dat dit inderdaad was wat Bossin deed en sprak uit zijn teamgenoot een transfer naar Feyenoord heel erg te gunnen. Trainer Melvin Boel was in zijn interview wat terughoudender en stelde gewoon op de doelman te rekenen zolang de transfer niet bevestigd zou zijn.

Na de interviews vat Kamperman het allemaal samen. “Liam Bossin, de doelman van Dordrecht, waarvan Schuurman zei: ‘Die gaat naar Feyenoord’. Melvin Boel, de trainer, die weet van niks. Bossin zelf mag niet voor de camera komen.” Dat is volgens Kraay een duidelijk signaal. “Die is naar Feyenoord”, stelt de analist direct. “Dat is honderd procent.”

