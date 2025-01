Feyenoord meldt zich officieel voor Liam Bossin (28)

Feyenoord heeft zich officieel gemeld voor , zo weet 1908.nl. De doelman staat onder contract bij FC Dordrecht en heeft indruk gemaakt op de clubleiding van Feyenoord met zijn optredens in de Keuken Kampioen Divisie.

De interesse in de 28-jarige Bossin heeft te maken met het mogelijke vertrek van Plamen Andreev, die in de belangstelling staat van sc Heerenveen en FC Dordrecht. “Verhuur van Andreev zonder optie is het meest aannemelijk; de transfer van Liam Bossin kan op langere termijn permanent uit gaan pakken”, schrijft 1908.nl.

De Iers-Belgische Bossin stond in het verleden onder contract bij WS Woluwe, Anderlecht, Nottingham Forest en Cork City, voordat hij in januari 2021 overstapte naar FC Dordrecht. In het seizoen 2023/24 transfereerde hij naar KV Oostende, maar afgelopen zomer keerde hij terug bij Dordrecht. Dit seizoen stond Bossin in negentien van de twintig wedstrijden onder de lat bij de nummer drie uit de Keuken Kampioen Divisie.

Dit seizoen strijden Justin Bijlow en Timon Wellenreuther om de plek onder de lat bij Feyenoord. Bossin zou normaliter gehaald worden als derde keus voor trainer Brian Priske.