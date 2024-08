Liam Bossin komt met spijkerharde reactie: ‘Ik ben echt een sukkel. Wat een lul, zeg’

is zaterdagavond diep door het stof gegaan na het thuisduel van FC Dordrecht met ADO Den Haag (1-1) in de Keuken Kampioen Divisie. De Belgische doelman van FC Dordrecht zag er slecht uit bij het tegendoelpunt dat hij in de eerste helft incasseerde.

FC Dordrecht kwam zaterdag na 36 minuten op achterstand. Bossin gaf een rebound weg op een afstandsschot van Jari Vlak, waarna Daryl van Mieghem van dichtbij de rebound benutte. De doelman van FC Dordrecht zag er niet goed uit bij het schot van Vlak, temeer de inzet naast het doel zou zijn gegaan.

Bossin spaart zichzelf na afloop niet voor de camera van ESPN bij het zien van het tegendoelpunt. “Ik ben echt een sukkel, zeg. Jezus. Die bal ging gewoon naast, hè. Wat een lul, zeg. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is mijn fout, hè?”, zegt de goalie.

Via Lorenzo Codutti kwam FC Dordrecht in de tweede helft toch nog op gelijke hoogte. “Het belangrijkste is de reactie erna. Ik weet dat ik veel beter kan, dus ik maak er verder geen probleem van”, aldus Bossin.

