FC Dordrecht-doelman is dinsdagavond racistisch bejegend tijdens de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. Dat heeft de Limburgse club bekendgemaakt in een statement. Roda JC heeft zijn excuses aangeboden aan de 25-jarige keeper.

Roda JC maakte woensdagochtend bekend dat de club vernomen had dat Biai racistisch zou zijn bejegend tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht. De nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie zette vervolgens direct een intern onderzoek in gang. Enkele uren later werden de resultaten daarvan bekendgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

"Na intern onderzoek is bevestigd dat doelman Biai, na afloop van de wedstrijd, daadwerkelijk racistisch is bejegend", meldt Roda JC in een nieuw statement. "Wij betreuren dit ten zeerste. Dergelijke uitlatingen horen op geen enkele wijze thuis in ons stadion. Als club staan wij voor solidariteit, kameraadschap en inclusiviteit. Iedereen is welkom en iedereen is gelijk in ons stadion."

Volgens verschillende media zijn in het stadion junglegeluiden gemaakt in de richting van de doelman. Roda JC gaat daarvoor diep door het stof: "We bieden doelman Celton Biai onze oprechte excuses aan en doen er alles aan om passende maatregelen te nemen."

FC Dordrecht-trainer Dirk Kuijt ging dinsdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Roda JC al kort in op de situatie: "Biai is oké. Er zijn dingen gezegd door bepaalde mensen, maar we moeten nu niet op voorhand, vanuit onze emotie, beschuldigingen doen. Het ergste is nu dat hij zich racistisch bejegend heeft gevoeld. Dat is een ding dat zeker is."