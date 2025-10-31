Feyenoord-trainer Robin van Persie had vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Volendam geen goed nieuws. De oefenmeester van de Rotterdammers moest namelijk mededelen dat , , , en ook in de lappenmand zitten.

De Rotterdammers hebben dit seizoen al te maken met de nodige blessures. Zo zitten Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jakub Moder en Malcom Jeng al langer in de ziekenboeg van Feyenoord. Daar kunnen sinds deze week dus nog een vijftal namen aan toe worden gevoegd met Bijlow, Bossin, Bos, Targhalline en Bos.

"Oussama heeft een klapper gemaakt, al na vijf minuten in de wedstrijd tegen PSV. En Jordan Bos heeft ook een spierblessure opgelopen, die is er ook een aantal weken niet bij", aldus Van Persie op de persconferentie van Feyenoord. "En ik heb nog meer teleurstellend nieuws: Justin is ook niet volledig fit. Die heeft gisteren een momentje gehad op de training. Hij wordt vandaag bekeken en heeft een scan. En Liam, die heeft ook een momentje gehad. Dat is wel heel toevallig dat dat in één training gebeurt. In één keer twee keepers kwijt."

"Jaden Slory heeft ook vorige week al een momentje gehad, ligt er ook een aantal weken uit. Daarmee zit de selectie nu wel onder het gemiddelde. Ik heb het wel eens fijner gehad. Maar deze dagen zitten er ook tussen", gaat Van Persie, die weet dat het alleen maar pittiger wordt, verder. "Door de jaren heen is november wel een uitdagende maand. Dat gaat nu beginnen. Dan moeten we scherp zijn en goed zijn. We moeten de nadruk nu nog meer leggen op goed eten en herstel, goed slapen, goed trainen. En het is hopen dat je dit goed doorkomt, maar het begin van november is dus niet top", besluit hij.