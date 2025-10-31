Live voetbal 1

Van Persie deelt flinke blessurelijst: Bijlow, Bossin, Bos, Targhalline en Slory ook in lappenmand

Robin van Persie op de persconferentie van Feyenoord
31 oktober 2025

Feyenoord-trainer Robin van Persie had vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Volendam geen goed nieuws. De oefenmeester van de Rotterdammers moest namelijk mededelen dat Justin Bijlow, Liam Bossin, Jordan Bos, Oussama Targhalline en Jaden Slory ook in de lappenmand zitten.

De Rotterdammers hebben dit seizoen al te maken met de nodige blessures. Zo zitten Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jakub Moder en Malcom Jeng al langer in de ziekenboeg van Feyenoord. Daar kunnen sinds deze week dus nog een vijftal namen aan toe worden gevoegd met Bijlow, Bossin, Bos, Targhalline en Bos.

"Oussama heeft een klapper gemaakt, al na vijf minuten in de wedstrijd tegen PSV. En Jordan Bos heeft ook een spierblessure opgelopen, die is er ook een aantal weken niet bij", aldus Van Persie op de persconferentie van Feyenoord. "En ik heb nog meer teleurstellend nieuws: Justin is ook niet volledig fit. Die heeft gisteren een momentje gehad op de training. Hij wordt vandaag bekeken en heeft een scan. En Liam, die heeft ook een momentje gehad. Dat is wel heel toevallig dat dat in één training gebeurt. In één keer twee keepers kwijt."

"Jaden Slory heeft ook vorige week al een momentje gehad, ligt er ook een aantal weken uit. Daarmee zit de selectie nu wel onder het gemiddelde. Ik heb het wel eens fijner gehad. Maar deze dagen zitten er ook tussen", gaat Van Persie, die weet dat het alleen maar pittiger wordt, verder. "Door de jaren heen is november wel een uitdagende maand. Dat gaat nu beginnen. Dan moeten we scherp zijn en goed zijn. We moeten de nadruk nu nog meer leggen op goed eten en herstel, goed slapen, goed trainen. En het is hopen dat je dit goed doorkomt, maar het begin van november is dus niet top", besluit hij.

De kikker
157 Reacties
932 Dagen lid
226 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Had Bijloween wedstrijd gespeeld dan?

Ajeto!
548 Reacties
1.131 Dagen lid
3.669 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker, hij staat er bij voorbaat op. Gewoon het zekere voor het onzekere nemen

descheids
513 Reacties
43 Dagen lid
763 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik schrik hier wel van dat Bijlow opnieuw geblesseerd is. Hoe kan dat steeds bij hem? Slechte genen?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
730 Reacties
1.130 Dagen lid
4.472 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@deschijtert. Ga je nu ineens de heilige uithangen? Het lag volgens jou toch ALTIJD aan het trainingsveld of van persie? En nu ineens schrik je en begin je over genen.

Arena
1.228 Reacties
81 Dagen lid
2.811 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was het niet van Persie zelf die een paar maanden geleden nog riep dat hij de oorzaken wist van de vele blessures en dat dat opgelost ging worden? Volgens mij wel. Ondertussen bijft het maar gewoon doormodderen daar. Hij had beter niks kunnen zeggen. Misschien moeten ze de medische staf eens doorlichten.

Quarlon
880 Reacties
1.130 Dagen lid
3.623 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op zich nog niet zo schokkend. Twee keepers die toch al niet spelen. Smal kan Bos prima vervangen. Slory is niet eerste elftal waardig en middenvelder kan ook vervangen worden. Spoeling wordt zo natuurlijk wel veel dunner dus te hopen dat iedereen heel blijft

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

