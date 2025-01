Ron Jans mist steunpilaar en geeft Feyenoord duidelijkheid over Sébastien Haller

FC Utrecht kan zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord beschikken over de nieuwe aanwinst . Jeroen Kapteijns meldt op X dat de Domstedelingen groen licht hebben gekregen van de KNVB inzake de overschrijving van de Franse spits. In tegenstelling tot Haller is Nick Viergever niet beschikbaar, de verdediger is geschorst.

De gedroomde terugkeer van Haller naar FC Utrecht werd donderdagmiddag afgerond. De dertigjarige spits wordt tot en met het einde van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund, dat hem eerder dit seizoen verhuurde aan het Spaanse CD Léganes. Het is niet bekend of FC Utrecht een optie tot koop heeft bedongen.

Hoewel Haller nu speelgerechtigd is voor de huidige nummer drie van de Eredivisie, daar zal hij niet in de basis beginnen. "Ik zou Sébastien durven opstellen, maar David Min gaat starten", aldus trainer Ron Jans. "We zijn al maanden bezig met een speelwijze en we waren al bezig met de voorbereiding, ook tactisch, op Feyenoord. Als het nodig is, kan Haller de wedstrijd afmaken."

In de topper tegen Feyenoord, die zondagmiddag om 14.30 uur wordt gespeeld in De Kuip, kan Jans sowieso niet beschikken over de geschorste aanvoerder Nick Viergever. Verder doet doelman Vasilis Barkas niet mee, want hij heeft wat pijntjes. De Griekse goalie zal worden vervanger door Michael Brouwer. Verder zijn Can Bozdogan en Noah Ohio niet beschikbaar.

Haller succesvol in eerste periode voor FC Utrecht

In zijn eerste periode in Utrechtse dienst vond Haller liefst 51 keer het net in 98 officiële wedstrijden. Het leverde de Ivoriaan een fraaie transfer naar Eintracht Frankfurt op en Utrecht een transfersom van liefst 12 miljoen euro. De Bundesliga-club verkocht Haller na twee jaar voor niet minder dan 50 miljoen euro door aan West Ham United, waarna Ajax hem anderhalf jaar later voor 'slechts' 22,5 miljoen terughaalde naar de Eredivisie. De spits verkaste in de zomer van 2022 naar Dortmund, maar vlak na zijn overstap werd teelbalkanker bij hem vastgesteld, een ziekte waarvan hij gelukkig volledig herstelde.

Moet Jans Haller direct in de basis moet laten starten tegen Feyenoord? Laden... 30.8% Ja, absoluut 69.2% Nee, hem laten invallen is prima 130 stemmen

FC Utrecht heeft het groene licht gekregen van de KNVB wat betreft de overschrijving van Sébastien Haller. De spits is inzetbaar zondag tegen Feyenoord. Jans gaf al aan, dat David Min in de basis staat en dat Haller op de bank begint vanwege een gebrek aan wedstrijdritme. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 10, 2025

