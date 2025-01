Kenneth Perez drie dagen na ‘gênant gebrabbel’ compleet uitgelachen

Kenneth Perez is op social media het mikpunt van spot. Aanleiding is een uitspraak die de Deense oud-voetballer en analist maandagavond in het ESPN-programma Voetbalpraat deed over .

Haller rondde donderdag zijn transfer van Borussia Dortmund naar FC Utrecht af. De Franse spits wordt tot het einde van dit seizoen door de club uit de Domstad. Eerder dit seizoen werd Haller nog door Borussia Dortmund verhuurd aan het Spaanse CD Léganes.

Eerder deze week kwam de interesse van FC Utrecht in Haller ter sprake in Voetbalpraat. Perez liet toen merken totaal niet te geloven in een tijdelijke overgang van de spits naar de huidige nummer drie van de Eredivisie. Volgens de analist zouden de salariseisen van Haller veel te gortig zijn voor FC Utrecht.

“Je belt Haller en vraagt: wat verdien je en wat denk je te gaan verdienen hier? Dan zeg je: Haller, dankjewel voor je tijd. Tot ziens! Dan ga je toch niet dit allemaal…? Dit is toch gênant!”, zei Perez.

Drie dagen na de opmerkelijke uitspraak van Perez kwam de transfer van Haller naar FC Utrecht dus toch nog rond. Dat zorgt op X voor leedvermaak onder veel voetballiefhebbers:

