Officieel: FC Utrecht bevestigt gedroomde terugkeer Sébastien Haller

keert terug bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële clubkanalen. De Ivoriaan, die al eerder succesvol was in dienst van de huidige nummer drie van de Eredivisie, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund, dat hem eerder dit seizoen verhuurde aan CD Léganes.

Woensdag werd bekend dat Haller en FC Utrecht tóch tot een akkoord waren gekomen. De geruchten over een terugkeer ontstonden een aantal dagen vóór de jaarwisseling. Al snel leek het erop dat de terugkeer een kwestie van tijd was, totdat onder meer ESPN wist te melden dat de gedroomde transfer niet doorging.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kroatisch medium komt met heel ander geluid over transfer van Haller naar FC Utrecht

Hoe verrassend was het dan ook dat De Telegraaf woensdag meldde dat de terugkeer alsnóg rond was. Haller nam afscheid van zijn ploeggenoten in Spanje en reisde dezelfde dag nog af naar Nederland om zijn transfer rond te maken. De dertigjarige spits rondde zijn medische keuring succesvol af en streek de laatste plooien over zijn huurcontract glad. Zodoende is de verrassende terugkeer van Haller een dag later tóch nog een feit.

© Imago/Realtimes

In zijn eerste periode in Utrechtse dienst vond Haller liefst 51 keer het net in 98 officiële wedstrijden. Het leverde de Ivoriaan een fraaie transfer naar Eintracht Frankfurt op en Utrecht een transfersom van liefst 12 miljoen euro. De Bundesliga-club verkocht Haller na twee jaar voor niet minder dan 50 miljoen euro door aan West Ham United, waarna Ajax hem anderhalf jaar later voor 'slechts' 22,5 miljoen terughaalde naar de Eredivisie. De spits verkaste in de zomer van 2022 naar Dortmund, maar vlak na zijn overstap werd teelbalkanker bij hem vastgesteld, een ziekte waarvan hij gelukkig volledig herstelde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart over FC Utrecht: 'Ik ga niet lullig doen, maar ik ben het helemaal met je eens'

Rafael van der Vaart is het roerend eens met Theo Janssen over FC Utrecht.