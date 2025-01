FC Utrecht slaat enorme slag: 'Haller reist woensdag af naar Nederland'

FC Utrecht kan zich opmaken voor de rentree van , zo meldt onder meer De Telegraaf. De 30-jarige spits zou reeds afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten van Léganes en woensdag nog arriveren in Nederland, waar de laatste details rond zijn terugkeer in de Eredivisie zullen worden gladgestreken.

Haller werd in de eerste seizoenshelft door zijn eigenlijke werkgever Borussia Dortmund op huurbasis gestald bij Léganes, maar beleefde bij de Spaanse laagvlieger een teleurstellende periode. De Duitsers zouden inmiddels een doorbraak hebben bereikt in de gesprekken met de Spaanse club over de voortijdige beëindiging van het huurcontract, zo weet de ochtendkrant. Voetbal International meldt bovendien dat er een akkoord ligt tussen Utrecht en Dortmund over een huurcontract tot het einde van het lopende seizoen.

Inmiddels zou Haller zijn ploeggenoten van Léganes vaarwel hebben gezegd en reist hij woensdag nog af naar Nederland. De 30-jarige spits moet nog wel medisch gekeurd worden en de laatste details over zijn huurcontract moeten nog besproken worden, maar als dat geen problemen oplevert keert Haller terug bij de club waar hij tussen 2015 en 2017 ook al onder contract stond.

In zijn eerste periode in Utrechtse dienst vond Haller liefst 51 keer het net in 98 officiële wedstrijden. Het leverde de Ivoriaan een fraaie transfer naar Eintracht Frankfurt op en Utrecht een transfersom van liefst 12 miljoen euro. De Bundesliga-club verkocht Haller na twee jaar voor niet minder dan 50 miljoen euro door aan West Ham United, waarna Ajax hem anderhalf jaar later voor 'slechts' 22,5 miljoen terughaalde naar de Eredivisie. De spits verkaste in de zomer van 2022 naar Dortmund, maar vlak na zijn overstap werd teelbalkanker bij hem vastgesteld, een ziekte waarvan hij gelukkig volledig herstelde.

