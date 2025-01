Ron Jans verwelkomt nieuwe speler met merkwaardige actie

Milano Jonathans werkte donderdag zijn eerste training namens FC Utrecht af. De van Vitesse overgekomen aanvaller sluit aan bij de verrassende nummer drie van de Eredivisie en werd op bijzondere wijze welkom geheten door trainer Ron Jans.

Jonathans groeide afgelopen eerste seizoenshelft uit tot een van de revelaties van de Keuken Kampioen Divisie. De twintigjarige aanvaller was dé blikvanger van Vitesse, waar hij vrijwel wekelijks de grote man was. Jonathans maakte elf doelpunten in achttien wedstrijden en gaf ook nog eens vier assists. Onder meer FC Twente wilde de buitenspeler maar wat graag inlijven, maar de keuze viel uiteindelijk toch op Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Utrecht bevestigt winterse transfer: 'Voor mij de ideale vervolgstap'

Donderdag meldde de aanvaller zich voor het eerst op de training van de Domstedelingen en werd op bijzondere wijze ‘welkom geheten’. Traditiegetrouw moest hij als aanwinst door een tunnel van spelers het trainingsveld op. Vlak voordat Jonathans deze tunnel betrad, kreeg hij een ferme beuk van Jans. “Ik had helemaal niet verwacht dat hij een duw zou geven”, zegt Jonathans na afloop van de training tegenover ESPN. “Dus ik raakte uit balans. Er zat wel wat kracht bij, maar het hoort erbij. Het is leuk met de jongens onder elkaar”, reageert hij lachend. Ajax-speler Gaston Ávila maakte dezelfde dag iets soortgelijks mee bij Ajax.

Jonathans kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste training in het shirt van Utrecht. “Ik merkte al wel verschil in intensiteit op de training. Het tempo ligt ook hoger. Ik probeer mezelf zo goed mogelijk te laten zien en dan hoop ik zo snel mogelijk een kans te krijgen”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart over FC Utrecht: 'Ik ga niet lullig doen, maar ik ben het helemaal met je eens'

Rafael van der Vaart is het roerend eens met Theo Janssen over FC Utrecht.