Verrassend: miljoenenaankoop meldt zich plots op eerste Ajax-training 2025

Een verrassende verschijning op de eerste training van Ajax van het nieuwe kalenderjaar. , die op 21 december 2023 zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers speelde, is na een slepende blessure eindelijk weer terug bij de hoofdmacht van Ajax.

Ávila liep ruim een jaar geleden een zware kruisbandblessure op, waardoor hij heel 2024 langs de kant moest toekijken. De Argentijn was destijds nog maar kort speler van Ajax, dat hem voor een bedrag van 12,5 miljoen euro had overgenomen van Antwerp FC. De beschamende bekeruitschakeling tegen USV Hercules (3-2) was voor Ávila zijn laatste officiële wedstrijd. Vervolgens kwam hij nog in actie tijdens een oefenwedstrijd tegen Hannover 96 en zat hij op de bank tijdens een uitduel tegen Go Ahead Eagles (2-3).

Twee weken geleden werd al bekend dat Ávila hard op weg was naar zijn rentree bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Francesco Farioli meldde destijds dat de linksback weer meetrainde bij Jong Ajax. Ook sprak hij uit dat hij de Argentijn op 2 januari, vandaag dus, terugverwachtte.

Dat laatste is dus daadwerkelijk gebeurd, zo blijkt uit trainingsbeelden die Ajax donderdag deelde op X. Ávila komt verschillende keren in beeld, zoals bijvoorbeeld bij de openingsshots. Ook doet de verdediger mee aan een positiespelletje. Het is nog niet duidelijk wanneer de voormalig aankoop van Sven Mislintat zich weer mag melden in de wedstrijdselectie van Farioli.

