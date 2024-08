Hans Kraay junior komt met schokkende onthulling over Ajacied Gaston Ávila

Hans Kraay junior heeft in zijn column voor Voetbal International teruggeblikt op de hectisch laatste transferweek bij Ajax van vorige zomer. Toen besloot Sven Mislintat in Antwerpen aan te kloppen voor verdediger Gaston Ávila, die voor een enorm bedrag naar de Johan Cruijff ArenA kwam. Kraay weet dat de vraagprijs van Antwerp FC extreem lager was de aankoopprijs van Ajax.

In zijn column van Voetbal International kijkt Kraay naar wat een laatste week in de transferwindow met zich mee kan brengen: "Het doet me meteen terugdenken aan vorig seizoen, toen Marc Overmars in zijn kantoortje zat in Antwerpen en de telefoon ging. Sven Mislintat aan de lijn", doelt Kraay op de interesse van Ajax in verdediger Ávila: "Ik weet een beetje hoe dit is gegaan en dus ook dat Marc 2,5 miljoen in zijn hoofd had voor deze speler die er niet zo veel van kon", onthult Kraay.

De verslaggever van ESPN weet dat Overmars dat bedrag niet heeft laten vallen, maar voor een andere tactiek koos in de onderhandelingen met de Duitse technisch directeur van Ajax: "Overmars zette zijn blufpokerpet op en zei: 'Sven, voor 12,5 miljoen mag je ’m hebben' en hoorde tot zijn eigen verbazing aan de andere kant van de lijn: 'Is goed!', weet Kraay: "Ze hebben Marc daarna drie dagen lang feestvierend, bierdrinkend en koprollend door Antwerpen zien gaan.

Ávila komt momenteel niet in actie voor Ajax. De centrumverdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, is vorig seizoen waar geblesseerd geraakt en is nog herstellende.