Vertrek 'beste Ajax-speler van 2024' niet uitgesloten: 'In Italië wordt hij goed gevolgd'

Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International roept uit tot beste speler van de Amsterdammers in het jaar 2024. Het moment dat de 22-jarige middenvelder vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA komt steeds dichterbij, zo vermoedt de journalist.

Taylor is bezig aan een sterk seizoen onder de afgelopen zomer aangestelde trainer Francesco Farioli. De middenvelder kwam sinds de zomer in alle competities al 29 keer in actie voor de Amsterdammers en was daarin goed voor acht goals en zeven assists, nadat hij vorig seizoen onder John van 't Schip ook al een flinke verbetering toonde. Het contrast is daarmee groot voor de bij Ajax opgeleide Taylor, die vorig jaar nog geregeld mee moest maken hoe het publiek in de Johan Cruijff ArenA zich met striemende fluitconcerten tégen hem keerde.

In een video-item van Voetbal International wijst Goodijk Taylor aan als beste Ajax-speler van het voorbije kalenderjaar. "Ook in de periode dat het nog totaal niet liep heeft Van 't Schip zich er een aantal keer over uitgesproken dat Taylor voor hem een van de spelers was die altijd een voldoende haalde en een bepaald minimum bracht", stipt de clubwatcher aan. "Hij was iemand waarvan je altijd al wist dat er veel in zat, maar je wachtte eigenlijk op het moment dat hij echt naar zijn potentie gaat spelen. Begin dit jaar heeft hij in mijn ogen een bepaalde knop omgezet." Als voorbeeld geeft Goodijk aan dat Taylor 'geleerd heeft' dat hij meer zónder bal moet bewegen. Bovendien begint de middenvelder zich steeds meer op te werpen als leider, zit de journalist: "Tegen Sparta coachte hij zelfs Daniele Rugani, waar die moest gaan staan. Dat tekent in mijn ogen wel zijn ontwikkeling", klinkt het lovend.

Goodijk sluit niet uit dat Taylor aan het einde van het seizoen een fraaie transfer gaat maken: "Ik denk dat Jorrel Hato er ook heel goed opstaat, internationaal. Als je het hebt over interesse, dan heeft Hato niks te klagen. Maar voor Taylor is inderdaad al wel langer belangstelling in het buitenland. In Italië wordt hij goed gevolgd", weet de journalist. In november van dit jaar schreef het gezaghebbende La Gazzetta dello Sport nog dat Napoli in Taylor een versterking voor komende zomer zou zien. Zou Goodijk het verstandig vinden als Taylor deze zomer de stap naar het buitenland zou maken? "Dat hangt er een beetje vanaf. Stel dat Ajax zich plaatst voor de Champions League, dan is het misschien verstandig om nog een jaartje te blijven. Maar: als hij zo doorgaat, en Ajax heeft het geld hard nodig, dan komt er natuurlijk wel een keer een moment. Dan heeft hij vier jaar Ajax 1 erop zitten en heel veel wedstrijden, als je je dan wil blijven ontwikkelen als speler dan is een prikkel wel een keer goed", aldus Goodijk.

