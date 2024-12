De reactie van Kenneth Taylor zegt genoeg als hij wordt geconfronteerd met kritiek op ploeggenoot

is in de bres gesprongen voor . De spits van Ajax heeft een moeizame eerste seizoenshelft achter de rug en was regelmatig het mikpunt van kritiek, maar Taylor is van mening dat zijn teamgenoot en ‘beste’ vriend ‘gewoon’ goede wedstrijden heeft gespeeld. De middenvelder heeft er dan ook geen twijfel over dat de doelpunten vanzelf wel weer komen bij Brobbey.

Waar Taylor in het afgelopen seizoen regelmatig werd uitgefloten door zijn eigen supporters, was Brobbey juist een van de weinige lichtpuntjes. De centrumspits was in 43 wedstrijden in alle competities goed voor 22 doelpunten en twaalf assists. Brobbey kon dus terugkijken op een persoonlijk sterk seizoen, dat werd bekroond met een plek in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Dit seizoen heeft Brobbey het echter erg lastig. Hij kwam de afgelopen maanden weliswaar tot 25 wedstrijden, maar scoren deed hij slechts drie keer. Wel fungeerde hij zesmaal als aangever.

Artikel gaat verder onder video

Brobbey heeft het vaak moeten ontgelden, maar Taylor denkt er anders over. “Hij speelt natuurlijk gewoon goede wedstrijden, vind ik persoonlijk. En ik denk eigenlijk dat iedereen dat ook vond”, zo zegt Taylor in gesprek met ESPN. Zijn beste wedstrijd in de eerste seizoenshelft speelde Brobbey misschien wel in dienst van het Nederlands elftal, in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Volgens Francesco Farioli speelde Brobbey tegen PSV op 2 november zijn beste Ajax-wedstrijd. Scoren deed hij in de topper niet, maar een paar dagen later maakte hij in het Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv zijn eerste doelpunt sinds 29 augustus.

LEES OOK: Kenneth Taylor heeft na 'het kutste wat er is' contact met Daley Blind

Maar wie dacht dat Brobbey na zijn treffer tegen Maccabi Tel Aviv los zou zijn, kwam bedrogen uit. Hij scoorde daarna alleen nog tegen PEC Zwolle. “Als spits wil je natuurlijk gewoon scoren. Dat vond hij gewoon wat lastiger natuurlijk, maar de doelpunten komen vanzelf”, zo verwacht Taylor. De middenvelder, die zelf kan terugkijken op een sterke eerste seizoenshelft, krijgt vervolgens de vraag of de kritiek op Brobbey onterecht is. “Dat vraag je aan de verkeerde”, zo reageert Taylor met een grote glimlach op zijn gezicht. “Ik vind natuurlijk van wel. Ik zie hoe hij op de training is en hoe belangrijk hij is, ook vorig seizoen. Toen maakte hij heel veel geels (22 dus, red.), dus ik vind het natuurlijk onterecht. Maar ik weet wel dat het gewoon weer gaat komen”, zo klinkt het.

© Imago

Drie spitsen bij Ajax

Brobbey zag eind augustus in de persoon van Wout Weghorst een geduchte concurrent naar Amsterdam komen. Farioli had op dat moment ook al de beschikking over Chuba Akpom, die bij Ajax bleef, waardoor de Italiaan voldoende opties heeft voor de spitspositie. Evenals op andere posities rouleert Farioli dan ook flink. Brobbey had in vijf van de zes Europa League-wedstrijden voor de winterstop een basisplaats, maar verscheen in de Eredivisie slechts zeven keer aan de aftrap. FCUpdate.nl schreef in oktober al een uitgebreide analyse over de discussie over de spitspositie bij Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fotografen sprinten om ontmoeting Steijn met 'stoorzender van Ajax' vast te leggen

Als er ooit al sprake is geweest van een moeizame relatie tussen Maurice Steijn en Steven Berghuis, dan lijkt die inmiddels hersteld.