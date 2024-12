Fotografen sprinten om ontmoeting Steijn met 'stoorzender van Ajax' vast te leggen

Als er ooit al sprake is geweest van een moeizame relatie tussen Maurice Steijn en , dan lijkt die inmiddels hersteld. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Sparta en Ajax gingen de trainer van Sparta en de aanvaller van Ajax uitgebreid met elkaar in het gesprek en was de sfeer gemoedelijk.

Tijdens de warming-up hadden Steijn en Berghuis aan de zijlijn een onderonsje. Meerdere fotografen sprintten naar ze toe om foto’s te maken. Op beelden van ESPN was verder te zien dat Steijn gesprekjes had met teammanager Jan Siemerink en perschef Miel Brinkhuis van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

De relatie tussen Steijn en Berghuis was vorig seizoen onderwerp van geruchten bij Ajax. Een aantal van Steijns stafleden wilde na een nederlaag tegen AZ (1-2) op 8 oktober niet meer verder met Berghuis, die als stoorzender zou worden gezien.

LEES OOK: Klaassen wijst belangrijkste voorwaarde aan voor zijn terugkeer bij Ajax

De Telegraaf meldde destijds dat Steijn juist degene was die niet meer verder wilde met Berghuis. Zelf liet de oefenmeester in december 2023 weten dat de vork anders in de steel zat. “Een groot deel van de staf gaf aan niet met Steven Berghuis verder te willen. Zover was ik niet.”

Volg de wedstrijd tussen Sparta en Ajax in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Hij was arrogant, we hadden vaak ruzies'

Rafael van der Vaart vertelt over zijn turbulente verstandhouding met een voormalig ploeggenoot van Ajax.