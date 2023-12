Niet Maurice Steijn, maar technische staf wilde afscheid nemen van Steven Berghuis bij Ajax

Na de thuisnederlaag tegen AZ (1-2, op 8 oktober) begon Maurice Steijn voor het eerst te twijfelen over zijn toekomst als Ajax-trainer, zo meldt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Een aantal van Steijns’ stafleden wilde na die verliespartij tegen de Alkmaarders niet meer verder met sterspeler .

“Na de nederlaag tegen AZ, op 8 oktober, speelde ik serieus met het idee te stoppen”, begint Steijn. “Gesprekken met mensen in mijn directe omgeving, vertrouwelingen en mensen bij Ajax gaven me het vertrouwen dat ik wel de juiste man was voor de job. In de interlandbreak die volgde hebben we met de staf in Noordwijk gezeten om tot een ommekeer te komen”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

“Toen gaf een groot deel van de staf aan niet met Steven Berghuis verder te willen. Zover was ik niet.” De Telegraaf meldde destijds dat Steijn juist degene was die niet meer verder wilde met Berghuis. Hier is volgens de oefenmeester zelf niets van waar. Berghuis werd volgens de berichtgeving uit oktober ‘een stoorzender’ genoemd.

Een aantal weken later besloot Steijn alsnog om op te stappen bij de Amsterdammers. Na de 4-3 nederlaag bij FC Utrecht had de Hagenees zijn keuze over zijn toekomst gemaakt. “Voor mezelf kon ik toch met opgeheven hoofd door de voordeur vertrekken. De fans van Ajax, ze bleven me tot de laatste minuut steunen. Hoe anders zou het zijn geweest als ik was doorgegaan en de resultaten bij Brighton en PSV de directie hadden verplicht mij een week later te moeten ontslaan? Nee, dat wilde ik mezelf en een fantastische club als Ajax niet aan doen”, aldus Steijn.