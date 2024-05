Valentijn Driessen ziet ‘een grote, bijna onverantwoorde gok’ binnen Ajax en waarschuwt

Francesco Farioli is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer te worden bij Ajax, zo weet Valentijn Driessen maandagochtend te melden in zijn column voor De Telegraaf. De chef voetbal denkt dat de aanstelling van de huidige oefenmeester van OGC Nice een ‘grote, bijna onverantwoorde gok’ is voor de Amsterdammers.

“De prioriteit vraagt de aanstelling van een hoofdtrainer. Het eventueel binnenhalen van de 35-jarige Francesco Farioli - hij staat op pole - is een grote, bijna onverantwoorde gok, hoewel hij wordt omringd door de voetbalkennis en -ervaring van Louis van Gaal en Danny Blind”, schrijft Driessen stellig.

“De Italiaan past niet naadloos in het eerder door directeur voetbal Marijn Beuker geschetste profiel van een bij voorkeur ervaren Nederlandse trainer. Ajax zou leergeld moeten hebben betaald met Alfred Schreuder en Maurice Steijn als rookies bij een topclub”, gaat hij verder. Farioli werkte nog nooit zelfstandig in één van de vier grote competities van Europa en is daarnaast geen prijzenpakker.

“Bij OGC Nice doet hij het dit seizoen redelijk en hij heeft de naam een procestrainer te zijn. Of dat voldoende is voor het grote Ajax moet blijken. Of Kroes en Beuker komen alsnog met een konijn – wellicht nummer één kandidaat Ten Hag – uit de hoge hoed”, sluit Driessen af.

