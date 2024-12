Klaassen wijst belangrijkste voorwaarde aan voor zijn terugkeer bij Ajax

Ajax moest aan een voorwaarde voldoen voor om zijn terugkeer te realiseren. De Amsterdammers moesten na het afgelopen seizoen de weg naar boven weer hebben ingezet. Als hij dat gevoel niet had gehad, zou Klaassen niet hebben getekend.

Ajax maakte halverwege september bekend dat het Klaassen transfervrij had vastgelegd. De middenvelder is goed begonnen aan zijn derde termijn in Amsterdamse dienst. In vijftien duels kwam de routinier al zes keer tot scoren en leverde hij twee assists. Verder doet Ajax het een stuk beter dan afgelopen seizoen, toen de Amsterdammers op een teleurstellende vijfde plek eindigden.

Dat het bij Ajax een stuk beter moest gaan dan afgelopen seizoen, was voor Klaassen een belangrijke voorwaarde voor zijn terugkeer in de Johan Cruijff ArenA, zo vertelt hij in gesprek met AT5. Het gevoel dat het in Amsterdam weer de goede kant op ging, kreeg de middenvelder toen hij aan het begin van het seizoen mee mocht trainen om zijn conditie op peil te houden. “Als ik dat gevoel niet had gehad, had ik niet getekend”, is hij duidelijk. “Anders kwam ik op hetzelfde waardoor ik weg was gegaan”, legt Klaassen dat uit.

Stijgende lijn onder Farioli

De stijgende lijn bij Ajax is volgens Klaassen vooral te danken aan Francesco Farioli, die sinds afgelopen zomer voor de groep staat in de Johan Cruijff ArenA. Ook in vergelijking met het begin van het seizoen is die lijn volgens Klaassen goed zichtbaar. “De afgelopen weken was het misschien minder sprankelend, maar ik denk zeker dat we goede stappen hebben gezet.” Toch heeft Ajax nog een lange weg te gaan om terug te komen bij het niveau van een aantal jaar geleden, zo ziet ook Klaassen. “Maar zolang er een stijgende lijn in zit, motiveert dat weer.”

