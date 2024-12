Oproep aan Ajax-fans: 'Als je een echte fan bent, vind ik het heel zwak'

Valentijn Driessen maakt zich zorgen om de toekomst van Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf vreest dat Ajax een grijze muis wordt in de Eredivisie met het nieuwe aangekondigde beleid. Op de algemene vergadering van aandeelhouders was de hoofdmoot deze week dat Ajax met minder geld en minder mensen wil presteren.

Ajax gaat voorlopig pas op de plaats maken en zet de missie om structureel bij de Europese top te horen in de ijskast. Deze missie is in de ogen van de Amsterdammers 'niet realistisch en niet duurzaam gebleken'. Ajax gaat voor een bescheidenere koers, waarbij de club ook zwarte cijfers moet schrijven bij deelname aan de Europa League. In de komende jaren zal Ajax kosten moeten blijven besparen, maar de sportieve ambitie blijft overeind. Ajax wil met minder middelen en minder mensen de komende jaren meer gaan bereiken.

Journalist Driessen zegt zijn bedenkingen te hebben bij het beleid, 'als je ziet wat voor selectie ze hebben'. Hij vindt ook dat de fans meer mogen eisen. “De spelers zijn allemaal niet meer waard geworden. Onbegrijpelijk, want de afgelopen twee seizoenen stelden helemaal niks voor, dat waren dramatische seizoenen. En toch is de selectie, die nu tweede staat, minder waard dan vorig jaar”, constateert hij. Als voorbeeld noemt hij Brian Brobbey. “Die heeft vorig jaar 22 goals gemaakt in 43 wedstrijden. Hij staat nu op 3 in 22 wedstrijden (24 wedstrijden, red.). Dan vraag je je af waar ze mee bezig zijn. De lat wordt steeds lager gelegd.”

'Fans moeten meer eisen'

Het verlagen van de ambities heeft volgens Driessen een negatief effect in alle geledingen. “Als dat gebeurt, hoef je ook niet te hoog te springen en eis je te weinig van elkaar. De mensen in de organisatie eisen ook te weinig van elkaar. Dan krijg je dat iedereen tevreden is met een wedstrijd zoals die tegen Telstar”, doelt hij op de 2-0 bekerzege. “Dat het publiek tevreden is na die twee seizoenen, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen, alhoewel ik dat ook heel zwak vind, want de fans horen veel meer van Ajax te eisen, als je een echte fan bent. Anders komt Ajax nooit meer op het niveau waar ze willen komen.”

'Gerichte aankopen nodig voor Ajax'

Driessen is van mening dat Ajax in het verleden wellicht te grote financiële risico’s nam, maar vreest dat er nu te weinig ambitie wordt getoond. “Je moet af en toe een ondernemersrisico durven te nemen. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat je als club omvalt. De risico’s die voorheen zijn genomen zijn misschien te rigoureus geweest, zoals het loslaten van het salarisplafond waardoor er salarissen van vijf à zes miljoen werden betaald. Of dat er transfersommen van tegen de dertig miljoen euro werden betaald. Dat is misschien niet des Ajax, maar ze zijn gek als ze geen gerichte aankopen doen van 10 à 12 miljoen.”

“Als het nieuwe beleid zich door de hele club gaat nestelen, dan vrees ik het ergste”, vervolgt de journalist. “Dan word je een deelnemer aan de Eredivisie zoals er zoveel zijn, en een deelnemer aan de Europa League zoals er zoveel zijn. Dat wil je niet, je wilt onderscheidend zijn. Maar ze zijn nu onderscheidend met het rare wisselbeleid en spelen niet het Ajax-voetbal.”

Vind jij dat Ajax met het nieuwe beleid de juiste koers vaart? Laden... 44.1% Ja, het is verstandig 36.9% Nee, ze moeten ambitieuzer zijn 19.1% Twijfelachtig, tijd zal het leren 236 stemmen

