Valentijn Driessen verbijsterd: 'Hij was wel dé cashcow van Ajax'

Valentijn Driessen heeft er geen goed woord voor over hoe Ajax momenteel met omgaat. De 22-jarige spits was afgelopen seizoen een van de weinig lichtpuntjes in een dramatisch jaar, maar komt dit seizoen nauwelijks uit de verf. Volgens Driessen en Mike Verweij heeft dat onder meer te maken met de komst van .

Brobbey lijkt dit seizoen met de ziel onder zijn armen te spelen en komt maar niet los. Het scoren lukt amper en bovendien zit de spits vaker dan hem lief is op de bank. Verweij constateert dat de rechtspoot slecht speelt, maar heeft daar een verklaring voor. "Dat is niet zo gek, want ze hebben voor zijn positie, terwijl hij vorig jaar nummer 1 spits was en 22 keer scoorde, Weghorst gehaald. Dan word je of na een uur eraf gehaald of je mag twintig minuutjes invallen, of je speelt helemaal niet. Dat helpt zo'n jonge jongen niet natuurlijk. Brobbey speelt heel slecht, maar dat heeft wel een reden", stelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Driessen vindt dat de huidige cijfers die de spits noteert 'te gênant voor woorden' zijn. "Dit nieuwe Ajax draait geweldig goed volgens een aantal volgers. Als je dan vervolgens ziet dat Brobbey in dat hele slechte Ajax van vorig seizoen in 43 wedstrijden 22 keer scoort en 12 assists maakt... "Dit seizoen staat hij na 24 wedstrijden op drie goals en één (vijf, red.) assist. Dan moet je als huidig trainer, maar ook als technisch directeur of directeur voetbal, bij jezelf te rade gaan wat hier aan de hand is. Want Brobbey was wel dé cashcow van Ajax. Je kunt wel zeggen: wij geloven niet in Brobbey. Dat kan best zo zijn, maar internationaal stond hij en staat hij er gewoon goed op", weet de chef voetbal van De Telegraaf.

Hato ook de dupe van Farioli

Vervolgens komt de situatie van centrale verdediger Jorrel Hato, die dit seizoen door Francesco Farioli als linksback wordt gebruikt bij Ajax, ter sprake. Presentator Pim Sedee oppert dat Youri Baas zich in het centrum kan ontwikkelen door de nieuwe positie van Hato. "Baas staat er internationaal niet zich goed op als Hato. Hij werd door niet de minste buitenlandse media met Real Madrid in verband gebracht", reageert Verweij.

"Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Chelsea en nog een aantal clubs volgden hem heel nauwlettend", vervolgt Verweij. "Die jongen krijgt de eerste de beste training onder Francesco Farioli te horen: ik zie in jou geen linker centrale verdediger, maar eenmlinksback. Nul keer geprobeerd en hij staat gewoon aan die zijlijn geplakt. Nu roepen mensen dat de transferwaarde van Hato niet minder geworden is. Dat is niet dankzij Farioli, maar ondanks Farioli en wél dankzij Ronald Koeman, die hem bij het Nederlands elftal gehaald. Maar ik denk dat als hij zich had doorontwikkeld, want op zijn zeventiende was hij al aanvoerder van Ajax en deed hij het goed als linker centrale verdediger, dan was hij nu nog veel meer waard geweest."

