Alfred Schreuder laat zich bijna twee jaar na vertrek kort maar krachtig uit over Daley Blind

Alfred Schreuder is zich ervan bewust dat hij zijn conflict met bij Ajax ‘anders had moeten oplossen’. Schreuder en Blind konden gedurende de eerste helft van het seizoen 2022/23 op een gegeven moment niet meer samen door één deur, waarna de linkspoot besloot om zijn contract bij Ajax te beëindigen en transfervrij een nieuwe club te zoeken.

Schreuder werd in mei 2022 door Ajax aangesteld als opvolger van Erik ten Hag, die de club na ruim vier jaar inruilde voor Manchester United. Schreuder was een paar jaar ervoor als assistent van Ten Hag erg succesvol geweest in Amsterdam, maar als hoofdtrainer kreeg hij de boel niet aan de praat. De competitiestart van Ajax was veelbelovend, maar buiten het veld was het zeer onrustig. Schreuder zag de ene na de andere belangrijke speler vertrekken. “Ik was te naïef, had de afspraak dat alleen André Onana, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zouden worden verkocht zwart op wit moeten laten zetten”, zo vertelt Schreuder twee jaar later in gesprek met De Telegraaf.

‘Tegen de wil’ van Schreuder vertrokken ook Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Perr Schuurs en uiteindelijk Antony uit Amsterdam. “Omdat we de beste seizoenstart sinds de jaren negentig onder Louis van Gaal hadden, dacht iedereen dat het goed zou komen, maar ik wist wel beter, omdat je niet voor 250 miljoen euro acht vaste krachten kunt verkopen. En de vervangers waren onervaren. Dat zag je de afgelopen twee seizoenen ook”, aldus Schreuder. Antony was niet de laatste belangrijke kracht uit het succesvolle elftal van Ten Hag in het seizoen ervoor dat onder Schreuder zijn leiding zou vertrekken bij Ajax. Een paar maanden later trok Blind de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht, nadat hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt en in de clinch kwam te liggen met Schreuder.

Aanvaring tussen Schreuder en Blind

Ajax en Blind gingen in december 2022 uit elkaar. De verdediger tekende niet lang daarna bij Bayern München. Een paar maanden na zijn vertrek uit Amsterdam liet hij zich in gesprek met het Algemeen Dagblad uitgebreid uit over zijn relatie met Schreuder. Een aanvaring in de rust van het uitduel met RKC Waalwijk vormde het begin van het einde. “Wat daar gebeurde tussen de trainer en mij, dat heeft veel veroorzaakt. We speelden niet goed. Schreuder begon in de rust over dat ons druk zetten niet goed ging. Dat moest anders”, zo vertelde Blind destijds. Schreuder zou in het Engels, de voertaal in de kleedkamer, aan zijn aanvallers hebben gevraagd wat zij het liefst wilden. “Ik ben toen opgestaan en heb in die kleedkamer hardop gezegd: trainer, wees duidelijk en bepaal jij nou zélf hoe we het gaan uitvoeren!”, zo herinnert Blind zich nog.

Dat schoot bij Schreuder in het verkeerde keelgat. Blind moest gaan zitten en zijn mond houden. De linksback keerde na de rust niet terug binnen de lijnen. Hij verloor vervolgens zijn basisplaats bij Ajax en degradeerde, naar eigen zeggen, van de nummer één op de linksbackpositie naar de nummer vier. “Én al weken compleet genegeerd.” Blind besloot het gesprek aan te gaan met Schreuder. Hij had het gevoel dat het persoonlijk was, maar Schreuder hield vol dat dat niet het geval was. Tussen Schreuder en Blind kwam het echter niet meer goed. Hij speelde op 12 november 2022 tegen FC Emmen zijn laatste wedstrijd voor Ajax.

Schreuder laat zich uit over Blind

Ruim twee jaar later laat Schreuder zich kort uit over de situatie met Blind destijds. “Er gebeurden dingen waarvan ik dacht dat ze écht niet konden. Maar ik zoek de schuld bij mezelf en niet bij hem. Ik had dat anders moeten oplossen”, aldus Schreuder, die niet lang na het vertrek van Blind door Ajax op straat werd gezet vanwege de aanhoudende slechte resultaten. Blind kroonde zich met Bayern München tot kampioen van Duitsland, alvorens succesvol de overstap te maken naar Girona. Schreuder is momenteel trainer van Al-Nasr. Hij vertelt in gesprek met De Telegraaf openhartig over de fysieke problemen die hij de afgelopen jaren ervoer.

