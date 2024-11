Daley Blind spreekt zich uit over terugkeer naar Ajax

is zondagmiddag in gesprek met presentator Wytse van der Goot ingegaan op een eventuele terugkeer naar Ajax. Blind (34) komt momenteel uit voor het Spaanse Girona en heeft in het noorden van Spanje nog een contract tot medio 2026.

"Je werd net nog op het veld geroepen. Het was nadrukkelijk geen afscheid van Ajax, het was een bedankje. Hoe sta jij er in?", vraagt Van der Goot aan Blind. De verdediger van Girona had al op deze vraag gerekend en wil niet al te veel kwijt over een terugkeer naar Ajax: "Ja, ik snap dat je daar naar wil vissen, maar ik ga daar maar een heel politiek antwoord op geven. Ik ga daar nu niet op in. Iedereen weet waar mijn hart ligt. We zullen in de toekomst zien wat dat gaat brengen", zegt Blind.

De voormalig verdediger van Ajax en het Nederlands elftal geeft vervolgens aan dat hij in ieder geval het gevoel heeft dat hij nog een tijdje kan blijven voetballen op een goed niveau. Met Girona komt Blind dit seizoen uit in de Champions League: "Ik voel me gelukkig nog fit en dat hoop ik zo te houden. Ik heb nog wel een paar jaartjes te gaan op dat niveau", besluit hij.

