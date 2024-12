Schreuder openhartig over gezondheidsproblemen: 'Ze zeiden dat ik geluk heb gehad'

Alfred Schreuder kampte de afgelopen jaren met behoorlijk wat fysieke problemen. Dat vertelt de voormalig hoofdtrainer van onder meer FC Twente en Ajax in een openhartig gesprek met De Telegraaf. Schreuder kreeg eind vorig jaar te horen dat hij een TIA had gehad, nadat er een bloedprop vanuit zijn hart naar zijn hersenen was geschoten. Tijdens het onderzoek bleek dat hij ook nog een andere hartritmestoornis had. Volgens de artsen heeft Schreuder ‘geluk’ gehad.

Schreuder neemt Mike Verweij, verslaggever van De Telegraaf, mee terug naar het voorjaar van 2022. De trainer was op dat moment een paar maanden werkzaam bij Club Brugge. “Ik zat bij Club Brugge op kantoor, aan het einde van de dag. Carlo l’Ami (keeperstrainer, red.) en ik hadden net een saunaatje gepakt en ik was nog even aan het werk. Op een gegeven moment keek ik op mijn telefoon en kon ik mijn berichten niet meer lezen. Ik schrok, ben even rustig gaan zitten, pakte de krant, maar die kon ik ook niet lezen. Alle letters stonden door elkaar. Na tien minuten was mijn zicht weer goed”, zo vertelt Schreuder.

Omdat Schreuder zich later die dag én de volgende dag ‘gewoon’ weer goed voelde, besloot hij om niemand op de hoogte te brengen van het voorval. De voormalig assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona dacht dat het misschien een black-out was, in ieder geval niets ergs. Daar kwam in de zomer van 2023, een paar maanden na zijn ontslag bij Ajax, echter verandering in. Hij stond op het punt te vertrekken naar de Verenigde Arabische Emiraten toen zijn neven aan hem vroegen waarom hij niet een keer een bodyscan ging maken. “Dat heb ik uiteindelijk bij Prescan in Baarn gedaan. Uit de fietstest kwam dat ik fysiek heel fit was, maar - zoals ze dat noemden - een flutter had. Mijn hart sloeg elke vier seconden over”, aldus Schreuder.

Hartritmestoornissen

Er kwam een uitgebreid vervolgonderzoek aan te pas en daaruit bleek dat Schreuder een TIA (een voortreken van een herseninfarct, red.) had gehad. “De arts vroeg me of er het afgelopen anderhalf jaar een moment was geweest dat ik zichtproblemen had, omdat ze rechtsachter in mijn hersenen - het zichtgedeelte - een witte vlek zagen. Er was een bloedprop vanuit mijn hart naar mijn hersenen geschoten, doordat mijn hart niet regelmatig pompte”, zo vertelt Schreuder, die voor de rest van zijn leven bloedverdunners zal moeten innemen, ging in het VUMC in Amsterdam ‘de medische molen in’. “Daar bleek dat ik ook nog een andere hartritmestoornis had, boezemfibrilleren. Daar ben ik afgelopen voorjaar, op 6 juni, succesvol aan geopereerd.”

Schreuder vertelt dat de hartritmestoornis is ‘weggebrand’, de boezem is ‘verkleind’, zijn hart niet meer over slaat en hij zich ‘eigenlijk hartstikke goed’ voelt. “De doktoren zeiden dat ik - zeker met het beroep dat ik uitoefen en in mijn toen instabiele privésituatie - geluk heb gehad”, zo leest het. De oorzaak van zijn fysieke ongemakken waren volgens de artsen ‘klip en klaar’. “Chronische stress. Die is funest voor het hart. Het overlijden van mijn dochter Anouk, mijn scheiding… De dood van Anouk heeft een grote rol gespeeld. Alleen iemand die dat ooit zelf heeft meegemaakt, kan zich voorstellen wat het verlies van een kind doet. Uiteindelijk zijn mijn ex-vrouw Esther en ik er sterk uitgekomen, maar het blijft gewoon heel zwaar. Elke dag voel je het gemis. Anouk zou nu 25 zijn geweest.”

Meer aandacht voor de kinderen

Schreuder ging een half jaar na zijn ontslag bij Ajax aan de slag bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar stond hij slechts veertien wedstrijden aan het roer. Een paar weken later had hij alweer een nieuwe uitdaging gevonden. Schreuder is inmiddels ruim een jaar trainer van Al-Nasr - dus niet het Al-Nassr uit Saudi-Arabië waar onder andere Cristiano Ronaldo actief is. Schreuder kon na vorig seizoen al voor twee jaar bijtekenen bij Al-Nasr, maar besloot het bij één jaar te laten. De kans is naar eigen zeggen ‘groot’ dat hij richting een sabbatical toewerkt. “Ik vind dat mijn kinderen Isa (23), Floor (20) en Bas (17) meer tijd en aandacht verdienen. Zij staan op dit moment op één in mijn leven. Laatst waren zij alle drie in Dubai en dat was echt een geluksmomentje.”

