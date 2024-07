Alfred Schreuder shopt voor een miljoen euro in de Eredivisie

Alfred Schreuder heeft en Othman Boussaid binnengehaald bij Al-Nasr SC uit de Verenigde Arabische Emiraten. De twee spelers komen allebei over van FC Utrecht, al was Boussaid transfervrij.

Volgens Voetbal International betaalt Al-Nasr een bedrag van een miljoen euro voor Azarkan, wiens contract in Stadion Galgenwaard nog drie jaar doorliep. Boussaid beschikte over een aflopend contract bij Utrecht. Voor zijn komst hoeft dus geen transfersom te worden betaald.

De 22-jarige Azarkan speelde pas een jaar bij Utrecht, nadat hij was overgekomen van Feyenoord. Mede door een hoofd- en spierblessure kon hij nog niet volledig aarden in Utrecht en was een transfer bespreekbaar voor de club. Azarkan speelde twintig officiële wedstrijden voor Utrecht, waarvan tien als invaller.

Volgens Voetbal International had Azarkan meerdere opties in binnen- en buitenland, maar is de keuze dus gevallen op Al-Nasr. Hij zal worden vergezeld door Boussaid, met wie hij vorig seizoen samenspeelde bij Utrecht.