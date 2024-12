Ajax-speler mentaal kapot: ‘Zeventig nachten slecht geslapen’

zit er mentaal doorheen. De spits van Ajax heeft al het hele seizoen moeite met het net vinden, waardoor hij heel slecht slaapt, zo vertelt hij in gesprek met de NOS. De Oranje-international piekert in bed alleen maar over wat hij beter moet doen op het veld.

Hoewel Brobbey zich niet zo snel van de wijs laat brengen, knaagt het feit dat hij dit seizoen weinig scoort heel erg aan hem. Dit seizoen heeft hij er in alle competities pas drie in liggen, terwijl hij al bijna achttien uur op het veld heeft gestaan. “Ik slaap slecht de laatste tijd. Ik slaap écht slecht”, geeft de spits aan in gesprek met de NOS. “Laatst had ik zeventig dagen niet gescoord. Toen heb ik zeventig nachten kapót slecht geslapen. Veel denken in bed. Over wat er beter moet.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alfred Schreuder laat zich bijna twee jaar na vertrek kort maar krachtig uit over Daley Blind

Ook afgelopen donderdag, in de bekerwedstrijd van Ajax tegen Telstar (2-0) in de Johan Cruijff ArenA, kende Brobbey een ongelukkige avond, met onder meer een zeer slechte aanname en gemiste grote kans. In de rust werd hij naar de kant gehaald, waarna hij het tweede bedrijf binnen heeft gekeken. “Eenmaal thuis ga ik gelijk op bed liggen. Even met een van mijn broers bellen over de wedstrijd. Deze keer was dat Samuel”, gaat hij verder. Van zijn broer krijgt de aanvaller dan te horen dat hij positief moet blijven. “Dan doe ik mijn ogen dicht en moet ik weer aan die gemiste kans denken. Normaal kijk ik momenten van de wedstrijd ook nog terug, maar dat heb ik gisteren niet gedaan.”

Brobbey zwakker dan vorig seizoen

Waar de meeste van zijn ploeggenoten onder Francesco Farioli een stuk beter voor de dag komen dan afgelopen seizoen, is bij Brobbey het omgekeerde van toepassing. “Ik kan het niet verklaren”, gaat de aanvaller daarop in. “Sommige dingen liggen buiten mijn handen.” De 22-jarige rechtspoot legt zijn lot nu in de handen van God. “God moet zijn werk nu doen. Hij gaat zijn werk ook doen. Daar vertrouw ik op”, is hij hoopvol.

LEES OOK: Oproep aan Ajax-fans: 'Als je een echte fan bent, vind ik het heel zwak'

Brobbey zocht hulp buiten Ajax

Toch neemt Brobbey het heft ook in eigen handen, door op voetbalgebied hulp te krijgen van iemand van buiten Ajax. Waar dit in november 2023 nog John Bosman leek te gaan worden, is hij niet degene die de spits momenteel ondersteunt. “Hij helpt me eigenlijk met alles. Ik ken hem heel goed en al heel lang.” Van wie Brobbey precies hulp krijgt, laat hij in het midden. “Dat mag je zelf uitvogelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart: 'Hij was arrogant, we hadden vaak ruzies'

Rafael van der Vaart vertelt over zijn turbulente verstandhouding met een voormalig ploeggenoot van Ajax.