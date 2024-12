Dit zijn de winterse transferplannen van Ajax

De winterse transfermarkt opent de deuren op donderdag 2 januari. Voor supporters van Ajax is het nog de vraag of er nieuwe spelers aan de selectie worden toegevoegd. De club hoopt een nieuwe linksbuiten te strikken, maar is volgens directeur voetbal Marijn Beuker ook afhankelijk van eventuele uitgaande transfers. Wat kan er allemaal gaan gebeuren in Amsterdam/

Ajax wil nieuwe linksbuiten

“De linksbuitenpositie is een belangrijke positie om iets toe te voegen, omdat we daar een onderbezetting hebben”, beaamt Beuker in de Pantelic Podcast. In de zomerse transferperiode greep Ajax op het laatste moment naast de komst van Kamaldeen Sulemana, terwijl Steven Bergwijn wel vertrok naar Al-Ittihad. Daardoor bleef alleen Mika Godts over als ‘echte’ linksbuiten, al hebben ook Kenneth Taylor, Christian Rasmussen en Kristian Hlynsson er dit seizoen gespeeld.

Beuker kijkt ook naar Jong Ajax

Het versterken van de linksbuitenpositie is ‘een eerste stap’, zegt Beuker. “Maar tegelijk moet je daarin ook wat verder kijken dan direct het eerste elftal. De winterse window is vaak ook heel interessant om te kijken of je iets kunt toevoegen dat een halfjaar de tijd kan krijgen, bijvoorbeeld bij Jong Ajax. Maar goed, dat is ook weer afhankelijk van wat er gebeurt op de markt. Vooral uitgaand. Dat zullen we zien.” Een optie kan de komst van de achttienjarige Arsenal-verdediger Ayden Heaven zijn: hij staat volgens Fabrizio Romano in de belangstelling van Ajax.

Afhankelijk van uitgaande transfers

“Wij zijn met de scouting in ieder geval voorbereid, maar dat ben je altijd. We hebben goede gesprekken gehad met de hoofdtrainer, om te weten wat je zoekt en vooral welk profiel je zoekt”, legt Beuker uit. “We willen ervoor zorgen dat we aan het eind van de transferwindow een iets bredere selectie hebben. Maar dat moet ook mogelijk zijn, want we zijn afhankelijk van wat eruit gaat.”

Wie kan er weg bij Ajax?

Hoofdtrainer Francesco Farioli hoopt niet op uitgaande transfers, zei hij in een kerstinterview met Ajax TV. “Een van mijn wensen is dat ik geen spelers verlies”, maakte de Italiaanse oefenmeester duidelijk. “We leren elkaar steeds beter kennen en accepteren elkaars beperkingen. Ze verdienen het om bij Ajax te zijn en ik heb ze ook graag hier. Wij bepalen de markt niet, maar als je me vraagt wat mijn wens is, is dat ze allemaal binnenboord blijven.”

Naar verluidt is er desondanks Turkse interesse in Ahmetcan Kaplan, die wordt gelinkt aan Galatasaray en Fenerbahçe. Verder zou aanvaller Chuba Akpom azen op een vertrek op huurbasis.