Farioli maakt grootste kerstwens bekend: 'Ik spreek zo met Alex Kroes'

Francesco Farioli hoopt in de aankomende transferperiode geen spelers kwijt te raken. De trainer van Ajax wil nog niet uitweiden over mogelijke inkomende trnasfers, maar laat wel weten dat er wat hem betreft niemand uit Amsterdam vertrekt.

In een interview met Ajax TV bespreekt Farioli zijn eerste seizoenshelft bij Ajax. Hij zegt trots te zijn op ‘hoe snel we de mensen hier hebben laten vergeten hoe slecht de laatste seizoenen waren’. Met 39 punten uit 17 wedstrijden staat Ajax tweede in de Eredivisie, terwijl de club ook al nagenoeg zeker is van de knock-outfase van de Europa League. Boze tongen klagen soms over het veldspel, maar de resultaten zijn boven verwachting.

Farioli heeft dan ook krediet opgebouwd en zou zich hard kunnen maken voor winterse versterkingen. “Of ik al kerstcadeaus heb besproken met Alex Kroes? Dat is een goeie! Ik wil geen spoilers geven, maar over een paar uur spreek ik Alex”, zegt hij lachend tegen de verslaggever van Ajax TV. “Ik zal jouw woorden gebruiken en zeggen dat Ajax Media voorstelde dat dit een goed moment is om naar cadeautjes te vragen.”

“Een van mijn wensen is dat ik geen spelers verlies”, maakt de Italiaanse oefenmeester duidelijk. “We leren elkaar steeds beter kennen en accepteren elkaars beperkingen. Ze verdienen het om bij Ajax te zijn en ik heb ze ook graag hier. Wij bepalen de markt niet, maar als je me vraagt wat mijn wens is, is dat ze allemaal binnenboord blijven.”

