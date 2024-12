'Ajax krijgt teleurstellende mededeling en ziet gewaardeerde kracht na drie jaar vertrekken'

Internationaal jeugdscout Oliver Dürr Dehnhardt gaat Ajax op korte termijn verlaten, zo meldt het Deense Tipsbladet. De Amsterdammers waren graag langer doorgegaan met de Deen, maar die heeft besloten per 1 januari te vertrekken omdat er elders 'opwindende kansen' op hem liggen te wachten.

Dehnhardt werkte in zijn vaderland voor topclub FC Kopenhagen en staat sinds februari 2022 op de loonlijst bij Ajax. In Amsterdam is de Deen als internationaal jeugdscout verantwoordelijk voor zowel Scandinavië als Frankrijk. Dat deed hij naar volle tevredenheid, schrijft bovengenoemde krant: "Ajax had plannen om hem meer verantwoordelijkheden te geven, maar Oliver Dürr Dehnhardt heeft ervoor gekozen de huidige nummer twee van de Eredivisie achter zich te laten."

Tipsbladet schrijft dat Dehnhardt in zijn rol onder meer betrokken is geweest bij de komst van Lasse Abildgaard (17). De rechtsbuiten werd in de zomer van 2023 voor ruim negen ton overgenomen van Silkeborg, waarbij Ajax een hele rits grote clubs zou hebben afgetroefd. Dehnhardt vertrekt 'op eigen verzoek' uit Amsterdam, zo weet het Deense medium, vanwege 'opwindende kansen' die hem elders zouden wachten.

Dehnhardt derde scout in korte tijd die Ajax verlaat

Dehnhardt is niet de enige scout die Ajax gaat verlaten. Vorige week onthulde De Telegraaf dat Hans van der Zee (68) zijn taken gaat neerleggen omdat hij met pensioen gaat. Van der Zee geldt in de Johan Cruijff ArenA onder meer als ontdekker van Davinson Sánchez, Lísandro Martínez en Antony en was sinds 2007 in dienst bij Ajax. Ook Fred Arroyo, die al sinds 2004 bij Ajax werkte, zal volgens de ochtendkrant vertrekken.

