Ajax strikt toptalent met voornaam die harten in Amsterdam sneller doet kloppen

Ajax heeft een akkoord bereikt met Silkeborg IF over de transfer van Lasse Abildgaard. Het zestienjarige toptalent, dat zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten kan, tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract voor drie seizoenen.

De transfer van Abildgaard is onder voorbehouden van enkele formaliteiten rond. De Deens jeugdinternational, die het voorbije seizoen bij Silkeborg uitkwam voor het hoogste jeugdteam, zal in Amsterdam worden toegevoegd aan de selectie van Ajax Onder 17.

Abildgaard is zeker niet de eerste Deen in Amsterdamse dienst. Met Lasse Schöne heeft er zelfs iemand bij Ajax gespeeld die dezelfde voornaam draagt. Schöne was tussen 2012 en 2019 speler van Ajax en was in de hoofdstad een echte publiekslieveling.