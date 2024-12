Groot verlies voor Ajax: 'Man van 100 miljoen vertrekt'

Ajax krijgt te maken met een 'groot verlies', zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Scout Hans van der Zee (68) legt namelijk zijn taken neer omdat hij met pensioen gaat. Zijn voormalige collega Marc Overmars gaf Van der Zee de bijnaam 'scout van 100 miljoen' na het ontdekken van de Braziliaan .

Van der Zee kwam in de jaren 60 en 70 uit in de jeugdopleiding van Ajax, maar brak niet door in het betaald voetbal. In de jaren 80 maakte hij naam als hoofdtrainer in het amateurvoetbal bij clubs als Quick Boys en IJsselmeervogels. In 1996 kreeg hij zijn kans in het betaald voetbal bij FC Volendam. Later werkte hij anderhalf jaar in diezelfde functie voor Sparta Rotterdam en fungeerde Van der Zee als technisch directeur van AZ, alvorens hij bij PSV als internationaal scout aan de slag ging. In Eindhoven geldt Van der Zee als ontdekker van Jefferson Farfán.

In 2007 maakte de scout de overstap naar Ajax, waar hij verschillende Zuid-Amerikaanse spelers scoutte die de club later een fraaie transfersom opleverden. Onder meer Davinson Sánchez (gekocht voor 5 miljoen, verkocht voor 42 miljoen) en Lísandro Martínez (gehaald voor 7 miljoen, verkocht voor bijna 60 miljoen) gelden als ontdekkingen van Van der Zee. De grootste klapper maakte Ajax echter met Antony, voor wie weliswaar bijna 16 miljoen werd betaald maar die voor een clubrecord van 95 miljoen euro werd overgenomen door Manchester United.

Van der Zee was tussen 2010 en 2012 hoofd scouting van Ajax, maar werd halverwege die periode door toenmalig directeur Rik van den Boog op non-actief gesteld. De club spande vervolgens een arbitragezaak tegen de scout aan, maar die won Van der Zee op alle punten, waarna hij zijn werkzaamheden voortzette. Nu komt daar dus een einde aan: Van der Zee gaat met pensioen. Daarnaast zal ook een andere scout, Fred Arroyo, zijn taken bij Ajax neerleggen. Arroyo was sinds 2004 in dienst van de Amsterdammers.

