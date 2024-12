‘Akpom baalt van Farioli en wil deze winter op huurbasis vertrekken bij Ajax’

wil deze winter op huurbasis vertrekken bij Ajax, zo schrijft FootMercato. De Engelse spits zou niet gelukkig zijn met het feit dat hij door Francesco Farioli op alle posities in de aanval wordt ingezet. Voor zijn toekomst acht hij een tijdelijk vertrek het beste, waarbij hij de deur heeft opengezet voor Ligue 1.

Ajax nam Akpom in de zomer van 2023 voor een bedrag van 12,3 miljoen euro over van Middlesbrough, waarmee hij een van de vele aankopen van Sven Mislintat was. In alle competities kwam de Engelsman afgelopen seizoen 36 keer in actie, waarin hij vijftien keer scoorde en drie assists gaf. Wel moest hij Brian Brobbey nog voor zich dulden.

Afgelopen zomer zat Ajax lange tijd achter Wout Weghorst aan, waardoor het aannemelijk was dat Akpom zou vertrekken. De veelzijdige aanvaller bleef echter in Amsterdam, maar zag Weghorst ook naar de Johan Cruijff ArenA komen. Doordat ook Brobbey bij Ajax bleef, werd Akpom uiteindelijk derde spits onder Farioli, die hem juist vaak gebruikt op de flanken.

Akpom open voor Ligue 1

Volgens FootMercato wil Akpom zich nu vooral richten op de spitspositie, waardoor hij een tijdelijk vertrek uit Amsterdam als zijn beste optie ziet. Daarbij zou hij open staan voor een stap naar de Franse competitie, waar hij in 2023 al bijna bij Lens had getekend. Ook Rennes, Lille, Nice, Nantes en Saint-Étienne worden als mogelijke bestemmingen genoemd voor de Engelsman.

