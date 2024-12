Van Basten ‘ergert’ zich aan Ajax: ‘Kijk liever iets anders’

Marco van Basten is helemaal klaar met Ajax, zo laat hij merken bij Rondo. Wanneer de oud-spits een vraag krijgt over , geeft hij aan geen zin meer te hebben om over Ajax te praten. Van Basten kijkt liever niet naar de Amsterdammers.

Bij Rondo komen maandagavond de prestaties van Francesco Farioli bij Ajax ter sprake. Op een gegeven moment begint Hélène Hendriks over de uitspraken van de Italiaan over Hato. De trainer had aangegeven dat hij op termijn een goede middenvelder zag in de jonge verdediger. Van Basten wordt vervolgens gevraagd hoe hij hiernaar kijkt.

“Dat weet ik niet”, begint de voormalig prof direct. “Ik moet ook zeggen dat ik niet zo graag Ajax kijk. Het ergert me gewoon. Als ik de kans heb, kijk ik liever iets anders.” Meer woorden wil hij ook niet vuilmaken aan de Amsterdammers, aangezien zijn mening voorlopig toch hetzelfde zal blijven. “Vraag maar aan Wesley (Sneijder, red.).” De voormalig middenvelder haakt daar direct lachend op in: “Jij bent Ajax-moe, Marco?” Dat beaamt Van Basten.

Sneijder snapt Farioli niet

Hendriks besluit dan maar naar Van Basten te luisteren en de vraag bij Sneijder neer te leggen. “Dit vind ik ook weer zo’n opmerking”, begint de recordinternational van Oranje. “Die jongen staat achterin, is vrij jong en moest er op echt jonge leeftijd al staan en de kar trekken. Die heeft het echt goed gedaan en dan ga je dit nu zeggen. Flikker op man.”

Vind jij dat Marco van Basten gelijk heeft om Ajax niet meer te willen volgen? Laden... 59.8% Ja 40.2% Nee 199 stemmen

