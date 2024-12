Farioli benaderde voormalig Feyenoord-speler voor overstap naar Ajax

koestert goede herinneringen aan zijn samenwerking met Ajax-trainer Francesco Farioli. De twee werkten tussen 2021 en 2023 samen bij het Turkse Alanyaspor, waar ze een goede band opbouwden. De Italiaan nam dan ook contact op met Fer toen Ajax hem benaderde om informatie te krijgen over de Eredivisie.

Fer vertrok in de zomer van 2021 voor de tweede keer bij Feyenoord. De middenvelder maakte de transfervrije overstap naar Alanyaspor, waar hij een half jaar later met Farioli kwam te werken. “Hij vond het raar dat ik het jaar daarvoor zo weinig had gespeeld, riep me bij zich in zijn kantoor en zei dat ik, mits fit, een van zijn belangrijkste spelers zou worden”, geeft de speler van Al-Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten aan in gesprek met De Telegraaf.

Toch leek Fer direct zijn eigen ruiten in te gooien, doordat hij op een van de eerste dagen van Farioli te laat kwam. “Hij hoefde me niet meer, wilde alleen spelers die gefocust waren en vond dat ik maar een andere club moest zoeken.” Daar had de elfvoudig international geen zin in. “Omdat ik voelde dat hij iets speciaals had. Ik zei u tegen hem, maar we hebben bijna dezelfde leeftijd. Hij bleef erbij dat hij niet met me wilde werken en ik moest met een conditietrainer aan de slag om fit te blijven.”

De middenvelder was volhardend en ging hiermee akkoord. Ook maakte hij een belofte aan Farioli. “Ik ga laten zien hoe ik in elkaar steek en hoe ik voor iemand door het vuur ga als ik in hem geloof”, herinnert Fer zich. “Door nooit te zeuren en door weer en wind te trainen, wist ik hem te overtuigen. Het leidde tot een aantal invalbeurten.” In het volgende seizoen ontpopte Fer zich tot vaste kracht onder de Italiaan. “Toen zei de trainer dat hij een zwak voor me had.”

Sinds afgelopen zomer staat Farioli aan het roer bij Ajax, wat voor Fer aan de ene kant een verrassing was, maar aan de andere kant ook niet. “Hij had een goed seizoen gedraaid bij OGC Nice en Ajax zat in een moeilijke fase. Maar hij appte me ook voor informatie over de Eredivisie, dus toen vermoedde ik wel iets”, legt hij uit. “Als hij de tijd krijgt, denk ik dat hij gaat slagen. Ajax is nog niet waar het moet zijn, maar de weg naar boven lijkt ingeslagen.”

