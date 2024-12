Ajax heeft dé opvolger van Devyne Rensch al in huis: 'Hij kan dat'

Henk Spaan denkt dat bij Ajax de opvolger van kan worden van . Er wordt vaak getwijfeld aan de kwaliteiten van de Deense vleugelverdediger, maar Spaan ziet Gaaei zich goed ontwikkelen. Een kans om eerste rechtsback te worden in de Johan Cruijff ArenA lonkt.

Dat die kans lonkt heeft alles te maken met de onduidelijkheden rondom de toekomst van Rensch. De verdediger van Ajax loopt komend seizoen uit zijn contract, wat betekent dat clubs vanaf 1 januari een poging kunnen wagen om Rensch transfervrij vast te leggen. In september gaf de rechtsback van Ajax nog aan dat hij het 'raar zou vinden' als hij er niet uit zou komen met technisch directeur Alex Kroes. Een paar maanden later is dat nog steeds niet gelukt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Michiel Kramer fileert Ajax en Farioli: 'Dit is verschrikkelijk, dit is niet normaal'

Mocht Rensch profiteren van zijn transfervrije status uit Amsterdam, dan denkt Spaan dat Gaaei zijn kans moet grijpen: "Gaaei is nog niet zo goed als Rensch. Wel komen ze overeen in hun concentratieflauwtes, maar het nauwelijks te voorkomen vertrek van Devyne Rensch zou hij kunnen opvangen – met Gerald Alders (Jong Ajax) weer achter hém", zo schrijft Spaan in Het Parool.

De journalist ziet Gaaei zich ontwikkelen: "Inmiddels vinden we het al normaal als Gaaei een uitstekende assist geeft, zoals die van donderdag op Akpom", merkt Spaan op. Gaaei kwam dit seizoen tot twaalf wedstrijden in de Eredivisie. Hierin scoorde hij één keer en gaf hij één assist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Steijn spreekt drie spelers van Ajax aan na zeer merkwaardig moment

Een opvallend moment in de slotfase van de wedstrijd tussen Sparta en Ajax.