Michiel Kramer fileert Ajax en Farioli: 'Dit is verschrikkelijk, dit is niet normaal'

wist zondagmiddag niet wat hij zag toen hij keek naar de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax. De voetballer van RKC Waalwijk vond het niveau uiterst armoedig en denkt dat Francesco Farioli daar een van de oorzaken van was.

De analyticus van RTV Rijnmond was namelijk niet onder de indruk van de opstelling waarmee Farioli begon in Rotterdam: "Ja, een goede opstelling ook. Met wingbacks. Dat ging hartstikke goed", zegt Kramer cynisch in het programma Rijnmond Sport. De analist vond in een voetbaltechnisch gezien bedroevende eerste helft van de twee ploegen Sparta nog het meest gevaarlijk.

"Jezus Christus, dit was niet normaal", zegt Kramer over het niveau van de wedstrijd tussen de nummer zestien (Sparta) en twee (Ajax) van de Eredivisie: "Ik vond Sparta zelfs beter dan Ajax in de eerste helft. Wat een verschrikkelijke wedstrijd was dit zeg, de tandjes", oordeelt Kramer.

Sparta zoekt vertrouwen

De analist ziet dat Sparta momenteel in de hoek zit waar de klappen vallen, maar vindt de selectie van Maurice Steijn wel te goed om op de zestiende plaats te staan: "Het meest lastige aan onderin spelen is dat het af en toe bijna demotiverend is als concurrenten punten pakken. Dan moet je wéér. Als je telkens tegen nederlagen aanloopt, wordt het vertrouwen steeds minder. Ik vind wel dat Sparta een selectie heeft die te goed is om op deze plek te staan", besluit Kramer.

Ajax

