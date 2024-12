Wesley Sneijder is fel en spreekt Wout Weghorst aan: 'Flikker op, man!'

Wesley Sneijder is van mening dat centrumspitsen tegenwoordig wel heel makkelijk naar de grond aan. is volgens de analist een goed voorbeeld van een centrumspits die vaak tegen het gras gaat, terwijl er niets aan de hand is. De recordinternational van het Nederlands elftal merkt dat scheidsrechters dit trucje door hebben.

In het programma Rondo van Ziggo Sport bespreekt Sneijder de wedstrijd van Ajax op bezoek bij Sparta (0-2). Sneijder zag dat Weghorst erg veel naar de grond ging op Het Kasteel: "Er was in de vijftiende minuut een twijfelgeval met Weghorst. Hij ging met zijn handen in de lucht en de scheidsrechter (Allard Lindhout) zei: doorvoetballen. Die scheidsrechters zijn het ook zat, dat gezeik van de spitsen", valt Sneijder op.

De analist vervolgt zijn betoog: "Altijd maar dat janken en op de grond liggen Flikker op, man. Als ik twee meter was had ik nóóit op de grond gelegen. De scheidsrechters zijn die maniertjes zat en dat vond ik wel fijn om te zien", doelt Sneijder op de manier van fluiten van Lindhout tijdens het duel tussen Sparta en Ajax: "Gewoon doorvoetballen, niet janken", is het devies van de analist van Ziggo Sport.