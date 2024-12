FC Utrecht bevestigt winterse transfer: 'Voor mij de ideale vervolgstap'

FC Utrecht bevestigt dinsdagochtend dat in de aankomende winterse transferperiode wordt overgenomen van Vitesse. De twintigjarige aanvaller tekent in de Domstad een contract tot medio 2028.

Jonathans miste het grootste gedeelte van het voorbije seizoen, waarin Vitesse degradeerde uit de Eredivisie, vanwege een zware knieblessure. Deze jaargang is de in Arnhem opgeleide aanvaller echter helemaal terug. Voor het elftal van John van den Brom was hij in zeventien wedstrijden al tien keer trefzeker en leverde Jonathans ook nog eens vier assists af. Vanwege zijn aflopende contract wilde het financieel nog altijd wankele Vitesse de uitblinker deze winter verkopen, aangezien hij anders aan het einde van het seizoen gratis de deur uit zou lopen.

Al snel werd duidelijk dat FC Twente en FC Utrecht voor Jonathans in de markt waren. Het wordt dus Utrecht, dat naar verluidt zo'n vierenhalve ton overmaakt naar Arnhem: "Ik ben super blij dat ik voor deze prachtige club mag spelen", zegt Jonathans op de website van zijn nieuwe werkgever. De geboren Arnhemmer denkt uitstekend bij Utrecht te passen: "k kom uit een Arnhemse volksbuurt. Ik hou van dat oprechte, dat directe. In die zin past een club als FC Utrecht natuurlijk heel goed bij me. Het is allemaal heel professioneel maar óók een club van de mensen. Het lijkt me heerlijk om voor de Bunnikside te spelen."

Jonathans raakte overtuigd door gesprekken met technisch directeur Jordy Zuidam en trainer Ron Jans: "Ik vind het contact met mensen heel belangrijk. Dat het oprecht is. FC Utrecht was direct heel persoonlijk in het contact", zegt de aanvaller. "Jordy Zuidam en Ron Jans hebben mij met hun enthousiasme én het sportieve plaatje weten te overtuigen. FC Utrecht is een ambitieuze club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Voor mij is FC Utrecht de ideale vervolgstap", meent Jonathans dan ook.

