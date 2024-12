Van der Vaart: ‘Hij wordt nu waarschijnlijk heel erg boos, maar…’

Rafael van der Vaart heeft niet zo veel met FC Utrecht en stelt dat de club boven de stand leeft. De ploeg van trainer Ron Jans staat na zestien speelronden op een derde plaats in de Eredivisie. De analist is echter kritisch over de Utrechters en stelt dat de Eredivisie-verrassing het moeilijk had tegen tien man van Go Ahead Eagles.

FC Utrecht speelde zondagmiddag in extremis gelijk tegen Go Ahead Eagles. Al vroeg in de wedstrijd kwam de ploeg van Jans met een man meer te staan na een rode kaart van Eric Llansana. De Domstedelingen wisten niet te profiteren van de overtalsituatie en keken na 73 minuten tegen een 1-3 achterstand aan. Via twee treffers van Adrian Blake in de slotfase kwam de ploeg in de Galgenwaard nog tot 3-3.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Spektakelstuk: FC Utrecht voorkomt in minuut 98 enorme blamage, forse kritiek op Van der Eijk

“FC Utrecht heeft een fantastisch seizoen, maar het zit ook niet heel erg tegen”, aldus Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Dat zag je natuurlijk vandaag eigenlijk ook met die rode kaart. Ze komen achter met een waanzinnig mooie goal natuurlijk, daarna kreeg Go Ahead Eagles die rode kaart en zou het makkelijker moeten zijn. Dat werd het niet.”

LEES OOK: Van Gravenberch tot FC Utrecht: dé zeven verrassingen in Europa

De analist is dan ook niet te spreken over FC Utrecht. “Ik vind Utrecht, tsja. Ik heb er niet zo veel mee”, vervolgt Van der Vaart. “In die zin dat ze ver boven hun stand staan. Van Seumeren (eigenaar FC Utrecht, red.) wordt nu waarschijnlijk heel erg boos, want dat mag je niet zeggen. Maar je hebt het vandaag wel weer gezien, want Go Ahead Eagles was met tien man eigenlijk de betere ploeg. FC Utrecht had in de eerste helft wel wat kansjes, maar het is niet zo dat ik dacht van: goh, ze spelen Go Ahead even van de mat.”

Afellay ontdekt zwakte van FC Utrecht

Ibrahim Afellay haakt er vervolgens ook op in en geeft te kennen de zwakke plek van FC Utrecht te hebben gevonden. “Je hebt nu kunnen zien waar de zwakte van FC Utrecht ligt. Op het moment dat zij het spel moeten maken, en al helemaal tegen tien man, dan zijn ze gewoon niet in staat om kansen bij elkaar te spelen. Vaak is het vanuit de reactie, maar kwalitatief echt iets creëren door creativiteit dat is waar het echt aan schort. Des te knapper is het dat ze hoog staan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noah Ohio ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Heeft diepe indruk op me gemaakt'

FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio vertelt over een moment dat diepe indruk op hem maakte.