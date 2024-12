'FC Twente en FC Utrecht strijden om Keuken Kampioen Divisie-revelatie'

FC Twente en FC Utrecht zijn momenteel in een hevige strijd verwikkeld om de diensten van . Volgens Omroep Gelderland is het een zekerheid dat de twintigjarige Vitesse-aanvaller deze winter zal vertrekken bij de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Jonathans zelf voert gesprekken met beide clubs, maar een keuze is nog niet gemaakt.

Jonathans heeft in Arnhem nog een contract tot het einde van het seizoen. Een winters vertrek is dus noodzakelijk voor het noodlijdende Vitesse als ze nog wat geld aan de aanvaller willen verdienen. Omroep Gelderland weet te melden dat FC Twente 'op pole-position' lijkt te liggen om de Keuken Kampioen Divisie-revelatie over te nemen. Wel is FC Utrecht ook een serieuze optie voor de aanvaller, die dit seizoen al negenmaal trefzeker was voor de Arnhemmers.

Jonathans voert gesprekken met Oosting en Jans

Jonathans heeft in ieder geval met zowel Joseph Oosting als Ron Jans gesproken. Waarbij hij Oosting nog kent van de tijd toen het tweetal samenwerkte in de jeugdopleiding bij Vitesse. "Allebei goede personen", reageert de speler. "Voor mij is die klik superbelangrijk. Ja, deze twee clubs zijn inderdaad wel concreet", vertelt Jonathans openhartig. Vanuit Nederland was er ook nog interesse van AZ en sc Heerenveen, maar deze clubs waren lang niet zo concreet als FC Twente en FC Utrecht.

Jonathans wil duidelijk plan

Bij Vitesse maakte Jonathans de afgelopen maanden furore en dat leverde hem in de eerste periode de titel 'grootste talent van de Keuken Kampioen Divisie' en daarmee het bronzen schild op. "Ik denk dat ik me ook in de Eredivisie bij clubs als Twente en Utrecht kan onderscheiden", aldus Jonathans. "Ik had ook nooit verwacht dat het in dit half jaar zo snel zou gaan. Speeltijd is nu inderdaad belangrijk. Maar er moet ook een duidelijk plan liggen. En het gevoel moet goed zijn."

Van den Brom baalt van situatie

Vitesse-trainer John van den Brom baalt dat hij mogelijk al in de winterstop afscheid moet nemen van een van de lichtpuntjes in donkere tijden voor Vitesse. "Als club hadden we natuurlijk nooit in de situatie moeten komen dat hij uit zijn contract loopt. Toen hij geblesseerd was, heeft Vitesse verzuimd dat te verlengen. Dat hebben we intern ook besproken en het is iets om van te leren. Het doel is waarde creëren op het veld. Daar moeten we mee aan de gang."

