Geëmotioneerde Van den Brom: ‘Kom niet aan mijn club’

John van den Brom heeft vrijdagavond zichtbaar aangeslagen gereageerd op alle gebeurtenissen rondom Vitesse. De Arnhemmers kregen deze week een megastraf van de licentiecommissie van de KNVB (21 punten in mindering) en werden de afgelopen week getrakteerd op een kansloze 0-6 nederlaag tegen Cambuur Leeuwarden en een 3-0 nederlaag tegen Roda JC.

“Ik heb met mijn volle verstand gekozen voor Vitesse. Ja, het valt tegen en daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Het valt tegen in heel veel opzichten”, vertelt een emotionele Van den Brom voor de camera van ESPN. “Aan de andere kant: we zijn hier. We zijn elke dag met de jongens bezig om het tij te doen keren. Het lukt nog niet, daar moeten we ook niet omheen draaien. Dat houdt mij wel op de been. We hebben ook plezier.”

De oefenmeester snapt dat zoiets raar kan klinken. “Dat klinkt gek als je elke keer weer niet wint. Dat klinkt gek als je alles hoort, ook gisteren weer van de 21 punten in de min. Plezier is wel iets dat mij, ons, de staf, maar ook de jongens op de been houdt in deze situatie. Je bent trainer en dat doe je in goede en in slechte tijden, maar ik had het ook wel iets anders gehoopt.”

Ondanks alle tegenslag blijft Van den Brom hoop houden in een goede afloop voor Vitesse. “De mensen die er echt mee aan de slag zijn om de club te redden, en dan kom je bij Edwin (Reintjes, red.). Die zijn daar heel enthousiast over en heel positief. Daar moet ik mij aan vasthouden en meer is het niet.”

Verslaggever René van den Berg stelt vervolgens dat het logisch is dat de directeur positiviteit uitstraalt omdat hij veel geld verdient als interim. Daar is Van den Brom het niet mee eens. “Het gaat niet om het geld. Als wij hier voor het geld zouden lopen… Je weet de problemen bij Vitesse, dus daar moeten we ook over ophouden. Het gaat erom dat we met zijn allen, en ik ben er ook best wel mee bezig en betrokken bij, de club redden. Dat ziet er goed uit.”

Van den Brom wil uit negatieve spiraal komen

Van den Brom is diep geraakt door alles wat er nu gebeurt bij Vitesse. “Kom niet aan mijn club”, reageert Van den Brom. “Ik weet waarom ik hier ben ingestapt. Ik sta voor de club. Ik sta hier niet alleen voor mezelf, ik sta hier ook voor de jongens. Natuurlijk willen we heel graag winnen en we hebben ook een overwinning nodig om uit die negatieve spiraal, waar we al weken inzitten, te komen. Dat lukt nog niet. Dat vind ik eigenlijk nog veel erger.”

Vitesse mag niet vergeleken worden met onder meer HFC Haarlem

Onder meer HFC Haarlem, RBC Roosendaal en AGOVV zijn voor minder de licentie kwijtgeraakt, benoemt ESPN-verslaggever Van den Berg vervolgens. “Dat is niet fair ten opzichte van hun. Haarlem, Wageningen, noem het allemaal maar op. Als er een wil is, als er bereidheid is… Vitesse mag je niet met dat rijtje clubs vergelijken”, aldus Van den Brom. “Hier zitten 15.000 mensen. Heeft de club bestaansrecht? Ja, de club heeft zeker bestaansrecht. Gaat het nog even duren? Ja, ik weet het. Had ik dat verwacht? Nee, want ik had gehoopt als voetballiefhebber, als professional om daar eerder een stap in te maken”, besluit hij.