Vitesse-lichtpuntje Jonathans op weg naar de Eredivisie: Arnhemmers bevestigen gesprekken met één club

Vitesse bevestigt tegenover De Telegraaf dat aanvaller deze winter kan overstappen naar de Eredivisie. Het twintigjarige exponent van de eigen jeugdopleiding loopt komende zomer uit zijn contract, waardoor het financieel geplaagde Vitesse Jonathans in de winterstop wil verkopen om te voorkomen dat hij een half jaar later gratis de deur uitloopt. Van de geïnteresseerde clubs waarmee gesproken wordt, wordt er één bij naam genoemd: FC Twente.

De geboren Arnhemmer Jonathans liep vanaf 2014 rond in de jeugdopleiding van Vitesse en maakt sinds 2022 officieel deel uit van de eerste selectie. Op 24 april van dat jaar debuteerde hij namens de club in de Eredivisie, als invaller in een met 1-0 verloren uitduel bij Willem II. In het seizoen 2022/23 kwam Jonathans tot twaalf invalbeurten in de hoofdmacht, in het daaropvolgende seizoen - waarin Vitesse degradeerde - waren dat er door een zware knieblessure maar zes.

Dit seizoen is Jonathans echter helemaal terug bij Vitesse. Onder trainer John van den Brom was het in dertien competitiewedstrijden al acht keer raak voor de rechtsbuiten, die af en toe ook als aanvallende middenvelder wordt ingezet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat clubs op het hoogste niveau het talent nadrukkelijk volgen. "Vitesse noemt FC Twente als een van de clubs waarmee gesproken wordt", schrijft bovengenoemde krant.

Vitesse kan transfersom Jonathans niet herinvesteren

De inkomsten die een winters vertrek van Jonathans opleveren, zullen echter niet in de selectie worden gestoken. "Ook bij een transfer van Jonathans zullen wij het gemoeide bedrag niet kunnen herinvesteren. Dit zal worden gebruikt voor de eventuele gaten in de begroting", laat algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes van Vitesse weten. De bestuurder zegt dat Vitesse wél bezig is de contracten van andere talenten uit de eigen jeugd te verlengen. Jim Koller, Marcus Steffen en Mats Egbring worden daarvan bij naam genoemd.

Van den Brom reageert: 'We kennen de situatie'

Vitesse-trainer Van den Brom gaat vrijdagavond, voorafgaand aan het thuisduel met SC Cambuur (waarin Jonathans ontbreekt), voor de camera's van ESPN in op het naderende vertrek van zijn sterspeler. "Dat hij ontbreekt heeft niets met zijn transfer te maken, hij is niet fit. Dinsdag spelen we weer, Roda-uit, ik hoop dat we hem dan weer iets kunnen gebruiken." Van den Brom baalt wel dat hij het na de winter zonder Jonathans moet zien te redden, mits de transfer doorgaat uiteraard: "Hij heeft zich ontzettend goed ontwikkeld. Geweldig om met die jongen te werken en om hem te zien spelen. Maar dat is andere clubs ook opgevallen. We kennen de situatie, hij loopt uit zijn contract. Willen we als club nog iets verdienen, dan zal hij gaan vertrekken. Ook dat is nog niet zover, maar ik hou er wel rekening mee, zo eerlijk moet ik zijn", aldus Van den Brom.

