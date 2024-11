Vitesse onder hoogspanning: 'In dat geval is het komende zomer sowieso einde oefening'

Vitesse leeft momenteel tussen hoop en vrees in afwachting op het besluit van de licentiecommissie van de KNVB na twee nieuwe ernstige overtredingen van het licentiereglement. De Telegraaf schrijft dat de Arnhemmers moeten vrezen voor 'het zwartste scenario': een nieuwe intrekking van de proflicentie. In dat geval is het einde verhaal voor Vitesse.

Momenteel onderzoekt de licentiecommissie de geheime sideletter, waarin afspraken staat tussen de voormalig overnamekandidaat Guus Franke en Coley Parry, de grootste schuldeiser. Volgens de krant zal in ieder geval de vraag moeten worden beantwoord of de clubleiding wist van de geheime afspraken tussen Franke en Parry, waarmee de licentiecommissie 'om de tuin is geleid'.

Daarnaast wil de licentiecommissie weten over algemeen directeur Edwin Reijntjes, stichtingsvoorzitter John Jaakke en rvc-voorzitter Barbara van Hussen meer hadden moeten doen toen stadiondirecteur Michael van de Kuit ze tipte over de geheime sideletter. Ook het opnieuw missen van de deadline voor het invleveren van een door een account ondertekende jaarrekening speelt mee. Vitesse heeft de afgelopen jaren 'de boetes en puntenstraffen opeengestapeld', zo was er vorig seizoen zelfs een puntenstraf van achttien punten. Al die sanctie hebben er niet voor gezorgd dat Vitesse zijn leven heeft gebeterd, terwijl dit wel is beloofd.

"Of Vitesse dit seizoen ook gaat afmaken, is zeker geen uitgemaakte zaak. Met een nieuwe intrekking van de licentie moet terdege rekening worden gehouden", schrijft De Telegraaf. Jeroen Kapteijns stelt bovendien dat het voor de licentiecommissie van de KNVB zwaar zal wegen dat ze opnieuw om de tuin zijn geleid door de Arnhemmers.

Verlies proflicentie doodsteek voor Vitesse

Mocht Vitesse daadwerkelijk de proflicentie kwijtraken, dan maakt dat de club nog minder aantrekkelijk voor potentiële overnamekandidaten. Dit terwijl het van belang is om een nieuwe geschikte kandidaat te vinden voor het voortbestaan van Vitesse. "Een derde misser na de geflopte overnames door Parry en Franke kan de club zich niet veroorloven. In dat geval is het komende zomer sowieso einde oefening voor de Arnhemse profclub", klinkt het.

Aanblijven Reijntjes opvallend

Ondanks de flop met Franke is Reijntjes nog steeds werkzaam als algemeen directeur, opvallend zo tekent De Telegraaf op. "Het is bepaald geen aanbeveling voor de algemeen directeur dat hij ondanks een veelvoud aan rode vlaggen vier maanden lang het volste vertrouwen in Franke is blijven uitspreken, wat uiteindelijk door de zakenman is beschaamd. Bovendien is de relatie tussen Reijntjes en de grootste schuldeiser Parry tot ver onder het vriespunt gedaald", doelt Kapteijns op de podcasts waren beide heren elkaar er flink van langs gaven. De krant stelt bovendien dat de relatie tussen Reijntjes en stadiondirecteur Van de Kuit verstoord is. "Terwijl Parry en Van de Kuit belangrijke factoren zijn voor het eventuele welslagen van weer een Houdini-act."

